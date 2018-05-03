Беленюк: Хочу подякувати хлопцям, які поїхали на Чемпіонат Європи в Росію замість нас

Срібний призер Олімпійських Ігор 2016 року прокоментував заборону щодо виступу на чемпіонаті Європи, який наразі проходить Росії

Український борець Жан Беленюк прокоментував заборону щодо виступу чемпіонаті Європи, який наразі проходить в Каспійську (Росія). На своїй сторінці в Іnstagram Беленюк подякував спортсменами, які таки вирішили виступити на змаганнях. «Як тільки я дізнався, що чемпіонат Європи буде проходити в Дагестані - задав чітке питання, чи зможемо ми



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Жан Беленюк

Срібний призер Олімпійських Ігор 2016 року прокоментував заборону щодо виступу на чемпіонаті Європи, який наразі проходить Росії

Український борець Жан Беленюк прокоментував заборону щодо виступу чемпіонаті Європи, який наразі проходить в Каспійську (Росія).

На своїй сторінці в Іnstagram Беленюк подякував спортсменами, які таки вирішили виступити на змаганнях.

«Як тільки я дізнався, що чемпіонат Європи буде проходити в Дагестані - задав чітке питання, чи зможемо ми туди поїхати, будучи солдатами і офіцерами ЦСКА ЗСУ. Мене запевнили, що все буде в порядку: «Не турбуйся, а тренуйся». І я тренувався на високих оборотах - адже якимось чином українські спортсмени останні 4 роки піднімали українські прапори на змаганнях в Росії, привозили звідти перемоги. І, що примітно, ні у кого не виникало питань», - зазначив Беленюк.

«Тільки в березні чиновники, які навряд чи тримали в руках щось важче виделки, схаменулися зі своїм «державним рішенням» (мова про указ Мінспорту від 14 березня 2018 про заборону для українських спортсменів брати участь в змаганнях в Росії). Правда, в квітні його тихо поправили, вказавши на неможливість вказувати федерації, кого куди не пускати, тим більше за рахунок федерації», - додав він.

«Що стосується морального аспекту - тут кожен спортсмен сам визначає для себе, їхати чи ні. Ми вирішили їхати, тому що спортсмен - це наша професія і це те, що ми вміємо робити найкраще. Ми не відпочивати їдемо, не заробляти (нам відразу сказали, що ніяких призових за цей чемпіонат не буде), а перемагати своїх суперників, чому нас вчили довгий час. Хочу подякувати хлопцям, які поїхали замість нас. Незважаючи на те, що були абсолютно до цього старту не готові, вони зберегли для України можливість виступити в повному складі на чемпіонаті світу в Будапешті», - написав Беленюк.

Як відомо, срібний призер Олімпійських Ігор 2016 року у змаганнях з вільної боротьби українець Жан Беленюк заявив, що за тиждень до виїзду на Чемпіонат світу, який з 29 квітня по 7 травня має пройти в російському Каспійську, йому заборонили брати в ньому участь.