Збірна України з боротьби таки поїхала на чемпіонат Європи до Росії

Команда греко-римців уже прибула на змагання

У неділю, 29 квітня, збірна України з греко-римської боротьби прибула у Каспійськ для участі у чемпіонаті Європи. Про це WRESTRUS.RU повідомив віце-президент UWW-Europe Георгій Брюсов. «Сьогодні вночі, рейсом зі Стамбула до Махачкали прилетіли член виконкому UWW-Europe з України Діна Харенко та збірна українських греко-римлян у повному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Команда греко-римців уже прибула на змагання

У неділю, 29 квітня, збірна України з греко-римської боротьби прибула у Каспійськ для участі у чемпіонаті Європи.

Про це WRESTRUS.RU повідомив віце-президент UWW-Europe Георгій Брюсов.

«Сьогодні вночі, рейсом зі Стамбула до Махачкали прилетіли член виконкому UWW-Europe з України Діна Харенко та збірна українських греко-римлян у повному складі. Збірні України з жіночої та вільної боротьби також зареєстровані для участі у чемпіонаті Європи та надали польотний план для зустрічі делегації», - розповів Брюсов.

Збірна України з греко-римської боротьби виступить в Каспійську в наступному складі: Владислав Коростельов (до 55 кг), Андрій Мартинюк (до 60 кг), Дмитро Добров (до 63 кг), Дмитро Цимбалюк (до 67 кг), Богдан Кабін (до 72 кг), Микола Дараган (до 77 кг), Дмитро Арабаджи (до 82 кг), Степан Шелемех (до 87 кг), Юрій Шкрюба (до 97 кг), Владислав Вороний (до 130 кг).

Таким чином, у чемпіонаті Європи візьмуть участь збірні 35 країн: Росії, Вірменії, Австрії, Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Македонії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Сербії, Швейцарії, Словаччини, Швеції, Туреччини та України.

Джерело: Спорт-Экспресс