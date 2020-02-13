У «Шахтаря» буде свій телеканал



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Цілодобовий «Шахтар» зовсім скоро стане реальністю

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення у четвер, 13 лютого, порадувала олігарха Ріната Ахметова та його дітище – футбольний клуб «Шахтар».

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Регулятор видав ліцензію на кабельне мовлення та дав добро на запуск телеканалу FCSD.

Таким чином, у команди донецького «Шахтаря» буде свій власний цілодобовий телеканал, раніше такими були всі решта каналів олігарха – включно з ТРК «Україна» та «Футбол 1, 2, 3», але там рекламу «Шахтаря» та його власника інколи доводилось переривати, на новому каналі FCSD такої можливості вже не буде. Ліцензію видано строком на 10 років.

Канал транслюватиме матчі «Шахтаря», у тому числі й архівні (клуб має відеоархів за 20 років), до- та післяматчеву аналітику, інтерв’ю з гравцями, репортажі про життя футбольної команди.

Зазначимо, що Нацрада дуже поспішала з цим рішенням та ухвалила його попри те, що представники клубу навіть не підготували відео-презентацію.

З іншого боку, клубний канал – традиційна для великих футбольних клубів Європи річ та, що називається, «мастхев». Якщо дивитися з цього боку, то «Шахтар» знову обійшов свого головного суперника на внутрішній арені – команду київського «Динамо», у якої власного телеканалу немає.

Джерело: Детектор медіа