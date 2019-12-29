Мільярдер Ахметов «купив» для свого нового телеканалу відомого російського ведучого



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Назва програми «Реальна політика з Євгеном Кисельовим» говорить сама за себе

Це мій хліб, моя робота, яку я намагаюся робити – журналіст

На телеканалі «Україна 24» виходитиме авторська програма «Реальна політика з Євгеном Кисельовим». Журналіст і політичний оглядач представить аналітичну програму про події в країні і світі.

«Нісенітні чутки про те, що я взагалі йду з телеефіру, не виправдались. Я просто пішов з каналу, працювати на якому мені стало некомфортно. У мене є всі підстави вважати, що на телеканалі «Україна 24» все буде зовсім інакше – старт співпраці налаштовує мене на дуже оптимістичний лад. Я не стільки журналіст, скільки політичний аналітик, який виступає на телебаченні», – повідомив автор нової програми Євген Кисельов.

Нагадаємо, журналіст Євген Кисельов вів програму «Підсумки» на каналі «Прямий» і покинув його влітку цього року.

Як повідомлялося, проєкт Закону «Про медіа», поданий депутатами фракції «Слуга народу», зареєстрували у Верховній Раді.

Нагадаємо, 27 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про медіа.

Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потурає заявляв, що Верховна Рада може у грудні ухвалити законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи відносяться інтернет-портали до засобів масової інформації.