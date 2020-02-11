«Шахтар» став золотою кліткою для Тайсона



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Тайсон бунтує ФК «Шахтар»

Зірка команди донецького «Шахтаря» бразилець Тайсон нещасливий в Україні - босам «Гірників» до того немає діла

Управлінець команди Ахметова Сергій Палкін в ефірі каналу Ахметова «Футбол 1» пожалівся на головну зірку свого клубу та головну його проблемау - Тайсона.

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Бразилець мутить воду у соцмережах та всім своїм видом показує, що вичерпав себе у харківському клубі - така поведінка вивела з себе керманичів клубу, адже ставить під питання атмосферу у команді напередодні матчу Ліги Європи проти португальської «Бенфіки».

“У нас є контракт з ним. У контракті є прописна сума, за скільки ми його відпустимо. Це було відомо агентам і всім пов'язаним людям дуже давно. Тому якщо за нього готові були заплатити цю суму, питань ніяких немає, розмов би не було.

Якщо потенційні клуби не готові платити, то на цьому все закінчується. Тайсон має істотну, серйозну зарплату, тому, скажімо так, гнівити бога йому нема чого тут. Умови у нього прекрасні з усіх боків. Тому контракт потрібно грати і виконувати”, - заявив Палкін.

Інтерв'ю Палкіна без емпатії Автор: Футбол 1/2





Зазначимо, що трансферне вікно до Європи вже зачинилося, тому піднімати питання про трансфер не дуже доречно, якщо, звичайно, Тайсон не хоче підсилити когось з українського чемпіонату чи у Китаї.

Нагадаємо, що у січні цілком міг змінити клуб ще один заручник політики «Шахтаря» - захисник Микола Матвієнко, але харківський клуб гравця до лондлонського «Арсеналу» не відпустив і встановив на цінник в 30 млн євро.

Джерело: Главком СПОРТ