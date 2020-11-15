У спальному районі Києва знову взялися за відновлення закинутого спорткомплексу (фото)

Згідно з попереднім проєктом, спорткомплекс мав виглядати ось так

Вартість робіт має скласти у межах 74,5 мільйонів гривень

У Дніпровському районі Києва, на масиві «Райдужний» знову відновилися роботи з відновлення закинутого і зруйнованого до тла спорткомплексу. Наразі за парканом працюють бульдозери. Згідно з паспортом об’єкта, в експлуатацію він має бути зданий 31 грудня 2021 року.

Наразі будівництво спорткомплексу перебуває на такій стадії. Світлина Максима Ананьєвського

Зауважимо, що обіцянки про відновлення спорткомплексу ведуться вже доволі давно. Проект реконструкції ФОК оприлюднювали ще у 2017 році. Попередньо планувалося, що будівництво триватиме до 31 грудня 2020 року. Роботи мала виконувати ТОВ «АЮДЕР-XXІ». Вартість тієї реконструкції становила 74,5 мільйона гривень.

Проект, який у 2019 році презентував тодішній керівник департаменту молоді і спорту КМДА, а нині міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт

Однак, судячи зі встановленого на місці будівництва паспорта об’єкту, змінився не лише зовнішній вигляд майбутнього комплексу, але й виконавець робіт. Ним стала ТОВ «Мостицький 2».

Паспорт об'єкта зараз

Фізкультурно-оздоровчий комплекс за адресою вулиця Райдужна, 33а, зведено наприкінці 1980-х років за типовим проектом з легких конструкцій. Всередині 1990-х він згорів і відтоді закинутий. Право на постійне користування комплексом закріплене за дитячо-юнацькою спортивною школою «Ринг».

Планується, що на місці закинутої будівлі зведуть двоповерховий центр з приміщеннями для тренувань із силових видів спорту, тренажерним, спортивним та фітнес-залом і рингами. За інформацією КМДА, проектом передбачено також спортивний майданчик.