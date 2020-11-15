У спальному районі Києва знову взялися за відновлення закинутого спорткомплексу (фото)
Вартість робіт має скласти у межах 74,5 мільйонів гривень
У Дніпровському районі Києва, на масиві «Райдужний» знову відновилися роботи з відновлення закинутого і зруйнованого до тла спорткомплексу. Наразі за парканом працюють бульдозери. Згідно з паспортом об’єкта, в експлуатацію він має бути зданий 31 грудня 2021 року.
Зауважимо, що обіцянки про відновлення спорткомплексу ведуться вже доволі давно. Проект реконструкції ФОК оприлюднювали ще у 2017 році. Попередньо планувалося, що будівництво триватиме до 31 грудня 2020 року. Роботи мала виконувати ТОВ «АЮДЕР-XXІ». Вартість тієї реконструкції становила 74,5 мільйона гривень.
Однак, судячи зі встановленого на місці будівництва паспорта об’єкту, змінився не лише зовнішній вигляд майбутнього комплексу, але й виконавець робіт. Ним стала ТОВ «Мостицький 2».
Фізкультурно-оздоровчий комплекс за адресою вулиця Райдужна, 33а, зведено наприкінці 1980-х років за типовим проектом з легких конструкцій. Всередині 1990-х він згорів і відтоді закинутий. Право на постійне користування комплексом закріплене за дитячо-юнацькою спортивною школою «Ринг».
Планується, що на місці закинутої будівлі зведуть двоповерховий центр з приміщеннями для тренувань із силових видів спорту, тренажерним, спортивним та фітнес-залом і рингами. За інформацією КМДА, проектом передбачено також спортивний майданчик.