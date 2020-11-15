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    У спальному районі Києва знову взялися за відновлення закинутого спорткомплексу (фото)

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    Згідно з попереднім проєктом, спорткомплекс мав виглядати ось так - У спальному районі Києва знову взялися за відновлення закинутого спорткомплексу (фото)
    Згідно з попереднім проєктом, спорткомплекс мав виглядати ось так
    Світлина - КМДА

    Вартість робіт має скласти у межах 74,5 мільйонів гривень

    У Дніпровському районі Києва, на масиві «Райдужний» знову відновилися роботи з відновлення закинутого і зруйнованого до тла спорткомплексу. Наразі за парканом працюють бульдозери. Згідно з паспортом об’єкта, в експлуатацію він має бути зданий 31 грудня 2021 року.

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    Наразі будівництво спорткомплексу перебуває на такій стадії. Світлина Максима Ананьєвського

    Зауважимо, що обіцянки про відновлення спорткомплексу ведуться вже доволі давно. Проект реконструкції ФОК оприлюднювали ще у 2017 році. Попередньо планувалося, що будівництво триватиме до 31 грудня 2020 року. Роботи мала виконувати ТОВ «АЮДЕР-XXІ». Вартість тієї реконструкції становила 74,5 мільйона гривень.

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    Проект, який у 2019 році презентував тодішній керівник департаменту молоді і спорту КМДА, а нині міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт

    Однак, судячи зі встановленого на місці будівництва паспорта об’єкту, змінився не лише зовнішній вигляд майбутнього комплексу, але й виконавець робіт. Ним стала ТОВ «Мостицький 2».

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    Паспорт об'єкта зараз

    Фізкультурно-оздоровчий комплекс за адресою вулиця Райдужна, 33а, зведено наприкінці 1980-х років за типовим проектом з легких конструкцій. Всередині 1990-х він згорів і відтоді закинутий. Право на постійне користування комплексом закріплене за дитячо-юнацькою спортивною школою «Ринг».

    Планується, що на місці закинутої будівлі зведуть двоповерховий центр з приміщеннями для тренувань із силових видів спорту, тренажерним, спортивним та фітнес-залом і рингами. За інформацією КМДА, проектом передбачено також спортивний майданчик.

     Читайте також: У Дніпрі відкрили сучасний спорткомплекс вартістю 213 млн грн (фото)
    Теги: Київ спорт будівництво КМДА спорткомплекс Вадим Гутцайт
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