У Дніпрі відкрили сучасний спорткомплекс вартістю 213 млн грн (фото)

Міністр Гутцайт стверджує, що комплекс дасть змогу розвивати 60 видів спорту

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Дніпрі особисто відкрив криту арену, побудовану за програмою Президента України «25 спортивних магнітів». Спорткомплекс «Олімпійські резерви» для олімпійців звели «з нуля».

«Збудувати з нічого багатофункціональний шестиповерховий сучасний спортивний комплекс – це сьогодні багато важить для розвитку українського спорту. Цей об'єкт має стати домівкою для багатьох олімпійців нашої країни, адже тут є все для розвитку близько шістдесяти видів спорту. Вірю, що на цій арені виховуватимуть і плекатимуть майбутніх олімпійців, а також чемпіонів України, Європи та світу», - зазначив Вадим Гутцайт.

Будівничі зазначають, що спорткомплекс побудували за новітніми технологіями енергозбереження. Він із модерновим стильним фасадом та сучасною «начинкою», в середині оснащений спеціальною вентиляцією – для підтримки необхідної температури та рівня вологості. Окрім того, арена для олімпійських видів спорту обладнана сучасними залами для ігрових видів спорту та єдиноборств. Поряд зі спорткомплексом звели Олімпійський будинок. Всередині великий конференц-зал та медіацентр.

Відзначається, що спорткомплекс дозволить займатися бадмінтоном, тенісом, волейболом, баскетболом, художньою гімнастикою і карате.

«Будівництво фінансувалось з державного та обласного бюджету. Загалом це 213 мільйонів гривень. Проект був доволі складний, декілька разів перероблявся. 60% робіт були проведені в поточному році. Будівництво велося насправді 24 години на добу», – сказав голова Дніпровської облради святослав Олійник.

Додамо, що починаючи з 12 листопада в спорткомплексі «Олімпійські резерви» відбувається чемпіонат України з бадмінтону.

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