У Львові закрили на реконструкцію унікальну тенісну базу (фото)



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Такий зовнішній вигляд база має зараз Скрін-шот

Львів’яни побоюються, що будівля може бути втрачена для спорту

Тенісну базу львівської обласної організації «Динамо» на вулиці Зеленій закрили і планують перебудувати під новий комплекс. Керівництво «Динамо» переконує, що на цій території збудують новий сучасний спорткомплекс, а власники будівлі ситуацію не коментують. Нічого не відомо про нове будівництво і представникам львівської мерії.

Спортивна база «Динамо» розташована фактично у центрі міста. Зведений більше 100 років тому спорткомплекс складається з двох критих тенісних кортів та кількох спортивних залів. Обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» використовувала базу для тренувань дітей з тенісу взимку, однак різні дитячі гуртки там діяли впродовж року. Щодня спортзали відвідувало близько 110 осіб.

У 2014 році обласна організація «Динамо», маючи борги в банку, продала спорткомплекс з тенісними кортами за 4,9 млн грн компанії «Трентова ЛТД», засновником якої є кіпрський офшор. Тоді перший заступник голови «Динамо» Віктор Яцковець заявляв, що база і надалі залишиться тенісною – перепрофільовувати її не будуть. «Динамо» дозволили безкоштовно використовувати спорткомплекс до початку реконструкції.

У 2015 році, коментуючи купівлю спортивної бази на Зеленій, керівник ТзОВ «Трентова ЛТД» Павло Нестерко казав, що будівля спорткомплексу залишиться спортивною базою. «Це архітектурна цінність і міняти профіль ми не можемо, навіть якби й хотіли», – наголошував він.

Упродовж останніх п’яти років активних кроків для реконструкції спортивної бази не було. Там продовжували тренуватись діти. Однак кілька тижнів тому тренерам та батькам повідомили, що незабаром розпочнеться реконструкція спорткомплексу і попросили звільнити приміщення.

Віктор Яцковець натомість заявив, що компанія «Трентова ЛТД» уже виготовила проектно-кошторисну документацію і готується 1 липня розпочати реконструкцію бази. Усі питання із дозволами і погодженнями, за словами Яцковця, вирішує інвестор. Візуалізація спорткомплексу після реконструкції – у галереї нижче.

«База зараз в такому стані, що її неможливо використовувати. Там було старе опалення, яке давало дуже мало тепла і більше трьох-чотирьох градусів там зимою не було. І тому постійно виникали проблеми, бо діти мерзли. Сьогодні зроблено ПКД і через місяць почнеться реконструкція цієї спортивної споруди. Замість цієї споруди буде нова, де будуть передбачені басейн та нові спортивні зали», – розповів пан Яцковець.

За словами Яцковця, власник спортивної бази має зберегти її спортивну функцію. Він переконує, що «Трентова ЛТД» також збереже стіни та фасад основної будівлі спорткомплексу.

За його словами, новий спорткомлпекс на вул. Зеленій буде триповерховим: на першому поверсі мають облаштувати 25-метровий басейн зі SPA, спортивні зали, на другому і третьому поверхах – зали боксу, важкої атлетики, спортивних танців. Тенісних кортів у новому спорткомплексі не передбачено. Однак представник «Динамо» не бачить в цьому проблеми.

Архівне фото 1910 року: арена для катання на роликових ковзанах

Додамо, що Палац спорту збудували у 1911 році за проектом архітекторів Юліана Пінкерфельда та Генрика Заремби. Комплекс мав назву «Скейтінґ-рінґ» і був ареною для популярної на той час спортивної дисципліни – катання на роликових ковзанах. Це був один з найбільших спортивних комплексів такого типу в Австро-Угорщині – він міг одночасно вмістити понад 3000 осіб.

Однак такий вид спорту у Львові не набув популярності і арену закрили. У 1934 році будівлі спортивного комплексу пристосували для потреб промисловості. В будинку функціонував заклад парової вулканізації, а у післявоєнний час тут були гаражі. Згодом будівлю отримала обласна організація «Динамо» взамін на знесений стадіон на вул. Стрийській (нині там будівля ДФС), яка облаштувала тут закриті тенісні корти з залами для атлетики.

Джерело: zaxid.net