У Тернополі збудують сучасний Палац спорту. Мерія вже виділила 48,5 мільйона



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Такий зал для ігрових видів має з'явитися у Тернополі

Правда, кошти від міськради - то лише 10% з запланованих витрат

Тернопіль таки повернеться до відкладеного через високу вартість проекту будівництва сучасного Палацу спорту. Про це повідомив начальник управління фізичної культури і спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур.

«Вітаю рішення Тернопільської міської ради (сьогодні відбулось засідання виконкому) про повернення до питання будівництва Палацу спорту, - написав чиновник на власній сторінці в «Фейсбуку». - На це в Тернополі виділяють 48,5 млн грн. Це 10% від необхідної суми для будівництва цього об’єкту. Решту коштів хочуть отримати після включення споруди державою в перелік об’єктів реконструкції та будівництва.

Нагадаю, торік Міністерство молоді та спорту України погодило державне фінансування в сумі 27 мільйонів, однак після подачі остаточної проектно-кошторисної документації на суму 600 мільйонів гривень, відмовило Тернопільській міській раді і перенаправило ці державні кошти на будівництво Палацу спорту у Рівному.

Сподіваюсь цього разу документація підготована фаховіше, натомість ми в управлінні фізичної культури та спорту ОДА її погодили згідно процедури. Поява такого сучасного багатофункціонального спортивного комплексу в Тернополі - це мрія тисяч спортсменів області уже багато десятків років, оскільки ми єдина область, де такого Палацу спорту досі не було.

Сподіваюся, що після завершення президентських і парламентських виборів державні програми будівництва спортивних об'єктів не будуть згорнуті, та і загалом область не стане «заповідником», де не буде жодної серйозної державної підтримки, як у нас довгий час і було».