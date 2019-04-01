Екс-директора спортивного центру «Авангард» судитимуть за привласнення 15 млн грн



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Бюджетні кошти було виділено на закупівлю обладнання для льодової арени

Колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років

Прокуратурою і поліцією Києва завершено досудове розслідування відносно колишнього директора підприємства Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок міста Києва «Авангард» за фактом заволодіння майже 15 млн гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю обладнання для льодової арени. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Як повідомлялося, обвинувачений підписав акт приймання від постачальника обладнання для утворення і підтримки якісного штучного льоду на льодовій арені, одночасно підписавши акт передачі даного обладнання постачальнику на зберігання.

Підписані документи стали підставою для перерахування на рахунок комерційного підприємства майже 15 млн грн з Державного бюджету за нібито поставлене обладнання, хоча воно дотепер відсутнє.

Дії колишнього службовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.