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    Екс-директора спортивного центру «Авангард» судитимуть за привласнення 15 млн грн

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    Бюджетні кошти було виділено&nbsp;на закупівлю обладнання для льодової арени - Екс-директора спортивного центру «Авангард» судитимуть за привласнення 15 млн грн
    Бюджетні кошти було виділено на закупівлю обладнання для льодової арени

    Колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років

    Прокуратурою і поліцією Києва завершено досудове розслідування відносно колишнього директора підприємства Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок міста Києва «Авангард» за фактом заволодіння майже 15 млн гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю обладнання для льодової арени. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Як повідомлялося, обвинувачений підписав акт приймання від постачальника обладнання для утворення і підтримки якісного штучного льоду на льодовій арені, одночасно підписавши акт передачі даного обладнання постачальнику на зберігання.

    Підписані документи стали підставою для перерахування на рахунок комерційного підприємства майже 15 млн грн з Державного бюджету за нібито поставлене обладнання, хоча воно дотепер відсутнє.

    Дії колишнього службовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час обвинувальний акт скеровано до суду.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.

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