З футболок, кросівок і тріко – в елеґантні костюми: у Києві вручили спортивні «оскари» (фото)



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Президент НОК Сергій Бубка з найкращими спортсменами-2018 Олександром Абраменком та Оленою Костевич, а також найкращим тренером Енвером Аблаєвим Національний олімпійський комітет України

Найкращими спортсменами року визнали фристайліста Абраменка і майстриню кульової стрільби Костевич

На головній спортивній арені України НСК «Олімпійський» у Києві відбулася ХІІІ Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року-2018», організаторами якої виступають Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України.

Традиційно «Спортивний Оскар» зібрав в одному залі усю спортивну гордість України – легенд спорту, нинішніх зірок та талановите майбутнє нашої країни.

Тематикою цьогорічного свята стала унікальна об'єднавча сила спорту, адже в усі часи саме спорт об'єднував людей незалежно від їх віку, національності, соціального статусу чи релігійних переконань.

«Мені неймовірно приємно вчергове бачити в одному залі справжніх героїв українського спорту. Всіх тих, хто знає ціну кожній перемозі», - сказав під час нагородження номінацій «Найкращий спортсмен року» та «Найкраща спортсменка року» президент НОК Сергій Бубка. Він додав: «У цих номінаціях дійсно представлені найкращі з найкращих. Для кожного з вас шляхи до цих блискучих звершень були по-різному непростими, але значення здобутих трофеїв – одне: вагоме та безцінне. Кожен з вас вже є переможцем – справжнім героєм та гордістю всієї країни!»

Ігор Жданов: «Минулий рік подарував нам велику кількість приємних спортивних миттєвостей та відчуття гордості за успіхи наших спортсменів на міжнародній арені. Вся країна пишається вами!».

Тріумфатори у номінаціях «Найкращий спортсмен року», «Найкраща спортсменка року», «Найкращий тренер року» отримали від НОК України грошові премії у розмірі 75 тисяч гривень.

Володарі «Спортивного Оскару-2018»

Найкращий спортсмен року

Олександр Абраменко – чемпіон ХХІІІ зимових Олімпійських ігор з фристайлу (лижна акробатика)

Найкраща спортсменка року

Олена Костевич – чемпіонка світу з кульової стрільби

Видатне досягнення року

Еліна Світоліна – 4-а ракетка світу, переможниця підсумкового турніру WTА

Дарина Білодід - чемпіонка світу з дзюдо

Найкращий тренер року

Енвер Аблаєв – головний тренер збірної України з фристайлу (за підготовку олімпійського чемпіона Олександра Абраменка)

Сенсація року

Алла Черкасова – чемпіонка світу з боротьби

Найкраща команда року

Дует стрілків Олена Костевич-Олег Омельчук – бронзові призери чемпіонату світу та чемпіонату Європи, володарі світового рекорду (мікст, пістолет, 10м)

Олімпійська надія України

Катерина Чорній – дворазова чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування на шпагах (особиста першість, змішані команди)

Сильні духом (паралімпійські види спорту)

Оксана Шишкова – володарка шести нагород (2 золотих, 3 срібних та 1 бронзової) ХІІ зимових Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів серед спортсменів з порушенням зору

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)

Ігор Любченко – чемпіон світу з таїландського боксу муай-тай

Спортивна слава України

Раїса Курв’якова – олімпійська чемпіонка з баскетболу Монреаля-1976

Яків Железняк – Олімпійський чемпіон з кульової стрільби