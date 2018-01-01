У збірній Англії впевнені, що під час ЧС-2018 у Росії будуть прояви расизму

Про це заявив форвард англійської команди Джеймі Варді

Нападник «Лестера» та збірної Англії Джеймі Варді висловив упевненість у тому, що команда впорається з можливими проявами расизму на Чемпіонаті світу-2018, який пройде у Росії. За словами форварда, в англійців згуртований колектив. «У нас дуже згуртована команда, - наводить BBC слова Варді. - Занепокоєння з приводу расизму у



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Джеймі Варді. Фото Getty Images

Про це заявив форвард англійської команди Джеймі Варді

Нападник «Лестера» та збірної Англії Джеймі Варді висловив упевненість у тому, що команда впорається з можливими проявами расизму на Чемпіонаті світу-2018, який пройде у Росії.

За словами форварда, в англійців згуртований колектив.

«У нас дуже згуртована команда, - наводить BBC слова Варді. - Занепокоєння з приводу расизму у Росії? З нами ще не говорили з цього приводу, але я впевнений, що будуть».

«Ми будемо розмовляти з приводу всього, що може трапитися на Чемпіонаті світу. Ми повинні бути впевнені у тому, що все знаємо, та відноситься до всього спокійно», - додав він, передає sport-express.ru.

Нагадаємо, що росіяни в шоці, адже геям дозволили обніматися та цілуватися під час Чемпіонату світу з футболу.

У Британії стверджують, що російські фанати становлять загрозу для відвідувачів ЧС-2018.

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