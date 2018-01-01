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    У збірній Англії впевнені, що під час ЧС-2018 у Росії будуть прояви расизму

    Про це заявив форвард англійської команди Джеймі Варді
    Нападник «Лестера» та збірної Англії Джеймі Варді висловив упевненість у тому, що команда впорається з можливими проявами расизму на Чемпіонаті світу-2018, який пройде у Росії. За словами форварда, в англійців згуртований колектив. «У нас дуже згуртована команда, - наводить BBC слова Варді. - Занепокоєння з приводу расизму у
    • Сьогодні, 17:32
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    Джеймі Варді. Фото Getty Images
    Джеймі Варді. Фото Getty Images

    Про це заявив форвард англійської команди Джеймі Варді

    Нападник «Лестера» та збірної Англії Джеймі Варді висловив упевненість у тому, що команда впорається з можливими проявами расизму на Чемпіонаті світу-2018, який пройде у Росії.

    За словами форварда, в англійців згуртований колектив.

    «У нас дуже згуртована команда, - наводить BBC слова Варді. - Занепокоєння з приводу расизму у Росії? З нами ще не говорили з цього приводу, але я впевнений, що будуть».

    «Ми будемо розмовляти з приводу всього, що може трапитися на Чемпіонаті світу. Ми повинні бути впевнені у тому, що все знаємо, та відноситься до всього спокійно», - додав він, передає sport-express.ru.

    Нагадаємо, що росіяни в шоці, адже геям дозволили обніматися та цілуватися під час Чемпіонату світу з футболу.

    У Британії стверджують, що російські фанати становлять загрозу для відвідувачів ЧС-2018.

    Читайте також: Як у Росії закривають очі на футбольний расизм, або Що не так з вухами у Мутка?

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу фанати ЧС-2018
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