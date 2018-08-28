УЄФА оштрафував «Славію» за поведінку фанатів клубу під час матчу з «Динамо»



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Фото dynamo.kiev.ua

Клуб виплатить майже 70 тисяч євро штрафу

Празька «Славія» піддалася покаранню з боку УЄФА за поведінку своїх уболівальників у Києві під час матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Динамо» (0:2).

Справа у тому, що прихильники пражан скандували: «УЄФА – мафія!», інформує Dynamo.kiev.ua з посиланням на Sport.cz.

Чеський клуб повинен буде виплатити штраф у розмірі 66 тисяч євро.

Однак, за інформацією джерела, це ще не кінець.

Поведінка офіційних осіб «Славії» після закінчення матчу, зокрема президента клубу, який дозволив собі висловлювання на адресу арбітра зустрічі й офіційних осіб УЄФА, загрожує обернутися значно більшими санкціями.

Представники «Славії» стверджували, що м'яч, який чеська команда провела у ворота «Динамо», був скасований несправедливо, а гол Артема Бєсєдіна зарахований помилково.

Тоді нападкам з боку чеських офіційних осіб піддався віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.

Нагадаємо, Футбольна асоціація Чехії розкритикувала ФК «Славія» за заяву проти «Динамо» та Суркіса.