УЄФА оштрафував «Славію» за поведінку фанатів клубу під час матчу з «Динамо»
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Клуб виплатить майже 70 тисяч євро штрафу
Празька «Славія» піддалася покаранню з боку УЄФА за поведінку своїх уболівальників у Києві під час матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Динамо» (0:2).
Справа у тому, що прихильники пражан скандували: «УЄФА – мафія!», інформує Dynamo.kiev.ua з посиланням на Sport.cz.
Чеський клуб повинен буде виплатити штраф у розмірі 66 тисяч євро.
Однак, за інформацією джерела, це ще не кінець.
Поведінка офіційних осіб «Славії» після закінчення матчу, зокрема президента клубу, який дозволив собі висловлювання на адресу арбітра зустрічі й офіційних осіб УЄФА, загрожує обернутися значно більшими санкціями.
Представники «Славії» стверджували, що м'яч, який чеська команда провела у ворота «Динамо», був скасований несправедливо, а гол Артема Бєсєдіна зарахований помилково.
Тоді нападкам з боку чеських офіційних осіб піддався віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.
Нагадаємо, Футбольна асоціація Чехії розкритикувала ФК «Славія» за заяву проти «Динамо» та Суркіса.