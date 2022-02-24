УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга

Фінал найголовнішого футбольного клубного турніру року не пройде у Росії

УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербургу. Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела. За інформацією інформагентства, це рішення буде затверджено завтра, 25 лютого.

Як повідомлялося раніше, мер Лондона Садік Хан заявив, що столиця Великої Британії Лондон готова прийняти фінал Ліги чемпіонів замість Санкт-Петербурга, який може втратити це право після визнання Росією «Л/ДНР».

Нагадаємо, поєдинок Юнацької ліги УЄФА між «Динамо» U-19 та «Спортингом» під загрозою зриву. Матч спочатку мав відбутися у Києві на стадіоні «Динамо» 2 березня, однак після визнання Росією незалежності так званих «ЛДНР» та вторгнення російської армії на Донбас проведення матчу перебуває під питанням.