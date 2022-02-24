  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга

    УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії - УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга
    УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії
    Фото: UEFA.com

    Фінал найголовнішого футбольного клубного турніру року не пройде у Росії

    УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербургу. Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела. За інформацією інформагентства, це рішення буде затверджено завтра, 25 лютого.

    Як повідомлялося раніше, мер Лондона Садік Хан заявив, що столиця Великої Британії Лондон готова прийняти фінал Ліги чемпіонів замість Санкт-Петербурга, який може втратити це право після визнання Росією «Л/ДНР».

    Нагадаємо, поєдинок Юнацької ліги УЄФА між «Динамо» U-19 та «Спортингом» під загрозою зриву. Матч спочатку мав відбутися у Києві на стадіоні «Динамо» 2 березня, однак після визнання Росією незалежності так званих «ЛДНР» та вторгнення російської армії на Донбас проведення матчу перебуває під питанням.

    Теги: УЄФА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга