Загроза війни. Матч Юнацької Ліги чемпіонів «Динамо»-«Спортинг» може не відбутися

Португальці бояться їхати до України

Поєдинок Юнацької ліги УЄФА між «Динамо» U-19 та «Спортингом» під загрозою зриву. Матч спочатку мав відбутися у Києві на стадіоні «Динамо» 2 березня, однак після визнання Росією незалежності так званих «ЛДНР» та вторгнення російської армії на Донбас проведення матчу перебуває під питанням.

Так, за інформацією журналіста BBC Sport, Саймона Стоуна, УЄФА вже переніс матч на тиждень – на 9 березня.

Португальські джерела, зокрема Record, пишуть про те, що матч може і зовсім не відбутися. Зазначається, що на тлі вторгнення Росії португальська команда боїться їхати в Україну.

Також стало відомо, що клуби та УЄФА проводять переговори з цього приводу. У самому УЄФА ситуацію поки що не коментують.

Європейський футбольний союз поки що на всі запити відповідає коректною фразою: «УЄФА постійно і уважно стежить за ситуацією в Україні».

Раніше також повідомлялося, що Великобританія закликала УЄФА перенести з Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів, який має відбутися 28 травня 2022 року.