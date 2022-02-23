Мер Лондона готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів замість Росії

Мер Лондона заявив про готовність прийняти фінал Ліги чемпіонів, який заберуть у Росії

Раніше Борис Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не повинен проходити в Росії

Мер Лондона Садік Хан заявив, що столиця Великої Британії готова прийняти фінал Ліги чемпіонів замість Санкт-Петербурга, який може втратити це право після визнання Росією «Л/ДНР». Про це повідомляє Evening Standard.

Мер Лондона заявив, що фінал найпрестижнішого клубного турніру не може бути поведений в Санкт-Петербурзі через агресивну політику Росії,

«Лондон готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів. Проведення фіналу Ліги чемпіонів – це привілей. Якщо УЄФА проведе фінал у Петербурзі, це винагородить агресивні дії путінської Росії», – сказав Хан.

Його коментарі прозвучали після того, як Борис Джонсон заявив, що фінал Ліги чемпіонів не повинен проходити в Росії.

Раніше проти проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санк-Петербурзі виступила міністр спорту Великої Британії Надін Дорріс, а прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що Росія взагалі не має парва приймати будь-які футбольні турніри.

Проведення фіналу ЛЧ-2021/22 у Санкт-Петербурзі на «Газпром Арені» заплановано на 28 травня.

Раніше в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» розгромив «Спортінг» (5:0), а «Парі Сен-Жермен» здолав «Реал» (1:0).