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    УЄФА покарає російський клуб за неналежну поведінку вболівальників

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    УЄФА покарає російський клуб за неналежну поведінку вболівальників

    Під час зустрічі Ліги чемпіонів фанати ЦСКА кидали на поле різні предмети

    Відносно московського ЦСКА після матчу 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів з «Вікторією» (1:2) було відкрито дисциплінарне провадження.

    Про це інформує прес-служба УЄФА.

    Як говориться у повідомленні, справу відкрито за кидання вболівальниками різних предметів на поле, а також за вибігання одного з фанатів на поле.

    Розгляд справи призначено на 13 грудня.

    Перед останньою грою підопічні Віктора Гончаренка з чотирма очками посідають останнє місце у групі G, маючи однакову кількість балів з чехами.

    «Армійці» ще мають шанси лише на те, щоб з третього рядка потрапити у Лігу Європи. Для цього їм потрібно обов'язково набирати очки у гостьовому поєдинку з мадридським «Реалом».

    Нагадаємо, з'явилася інформація, що УЄФА перенесе матч «Шахтар» - «Ліон» з Харкова, можливо, у Львів.

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