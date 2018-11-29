УЄФА покарає російський клуб за неналежну поведінку вболівальників



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Під час зустрічі Ліги чемпіонів фанати ЦСКА кидали на поле різні предмети

Відносно московського ЦСКА після матчу 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів з «Вікторією» (1:2) було відкрито дисциплінарне провадження.

Про це інформує прес-служба УЄФА.

Як говориться у повідомленні, справу відкрито за кидання вболівальниками різних предметів на поле, а також за вибігання одного з фанатів на поле.

Розгляд справи призначено на 13 грудня.

Перед останньою грою підопічні Віктора Гончаренка з чотирма очками посідають останнє місце у групі G, маючи однакову кількість балів з чехами.

«Армійці» ще мають шанси лише на те, щоб з третього рядка потрапити у Лігу Європи. Для цього їм потрібно обов'язково набирати очки у гостьовому поєдинку з мадридським «Реалом».

Нагадаємо, з'явилася інформація, що УЄФА перенесе матч «Шахтар» - «Ліон» з Харкова, можливо, у Львів.