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    Ліга чемпіонів. ЦСКА вдома програв «Вікторії», «Аякс» на виїзді переграв АЕК Чигринського (відео)

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    Ліга чемпіонів. ЦСКА вдома програв «Вікторії», «Аякс» на виїзді переграв АЕК Чигринського (відео)

    Відбулися перші матчі 5-го туру групового етапу

    У вівторок, 27 листопада, відбулися перші матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

    Так, московський ЦСКА вдома поступився чеській «Вікторії», а «Аякс» на виїзді розібрався з АЕКом Дмитра Чигринського.

    Зазначимо, що Чигринський вийшов у стартовому складі і провів на полі весь матч.

    Ліга чемпіонів з футболу

    Матчі 5-го туру

    АЕК (Греція) - «Аякс» (Нідерланди) 0:2 (0:0)

    Голи: 0:1 - Тадич (68, пен), 0:2 - Тадич (72)

    ЦСКА (Росія) - «Вікторія» Пльзень (Чехія) 1:2 (1:0)

    Голи: 1:0 - Влашич (10, пен), 1:1 - Проказка (56), 1:2 - Гейда (81)

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