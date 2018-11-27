Ліга чемпіонів. ЦСКА вдома програв «Вікторії», «Аякс» на виїзді переграв АЕК Чигринського (відео)
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Розсилка
Відбулися перші матчі 5-го туру групового етапу
У вівторок, 27 листопада, відбулися перші матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Так, московський ЦСКА вдома поступився чеській «Вікторії», а «Аякс» на виїзді розібрався з АЕКом Дмитра Чигринського.
Зазначимо, що Чигринський вийшов у стартовому складі і провів на полі весь матч.
Ліга чемпіонів з футболу
Матчі 5-го туру
АЕК (Греція) - «Аякс» (Нідерланди) 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - Тадич (68, пен), 0:2 - Тадич (72)
ЦСКА (Росія) - «Вікторія» Пльзень (Чехія) 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - Влашич (10, пен), 1:1 - Проказка (56), 1:2 - Гейда (81)