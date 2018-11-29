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    Джерело: УЄФА перенесе матч «Шахтар» - «Ліон» з Харкова

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    Джерело: УЄФА перенесе матч «Шахтар» - «Ліон» з Харкова
    Фото: ФК «Шахтар»

    І організація зробить для цього все можливе

    За інформацією Le Progrеs, матч 6-го туру Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» і «Ліоном» буде перенесено з Харкова до Львова.

    Причиною тому стане воєнний стан, який було оголошено в Україні у десяти областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

    Раніше був перенесений поєдинок Ліги Європи між «Ворсклою» та лондонським «Арсеналом» з Полтави до Києва.

    За словами неназваного українського джерела, проведення матчу «Шахтаря» з «Ліоном» у Харкові здається малоймовірним.

    «За нашою інформацією, УЄФА зробить все можливе, щоб домогтися перенесення цього матчу з Харкова. Згідно з найбільш ймовірним сценарієм, він буде організований у Львові, тим більше, що «Шахтар» уже проводив там свої матчі», - заявило джерело.

    «Ситуація повинна остаточно з'ясуватися у найближчі кілька днів», - додав співрозмовник видання Le Progrеs.

    Нагадаємо, «Ліон» не хоче грати з «Шахтарем» у Харкові та збирається звертатися в УЄФА.

    Джерело: Footboom

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