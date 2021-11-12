Україна розгромила віцечемпіонок котиненту у відборі на Євробаскет

Наша команда здобула перемогу з різницею в 19 очок

Жіноча збірна України з баскетболу блискуче стартувала у відборі на Євробаскет-2023. В першій грі наша команда грала з віцечемпіонками Європи француженками і здобула впевнену перемогу – 90:71.

Українки з початку матчу почали нарощувати перевагу. Перша чверть виявилася найрезультативнішою. Суперниці накидали 54 очки, а наші дівчата впевнено повели в рахунку і тримали гру під контролем до завершення матчу. В третій чверті розрив у рахунку складав навіть 25 очок.

Найкращою в матчі була Аліна Ягупова, яка набрала 33 очки. Ще 27 на рахунку Христина Філевич.

В іншому матчі нашої групи Литва здолала Фінляндію – 69:59.

Відбір на жіночий Євробаскет-2023. Група В. Перший тур

Україна – Франція 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16).

На Євробаскет виходять переможці групи, а також чотири команди з десяти, які займуть другі місця.

Наступний матч Україна зіграє 14 листопада на виїзді проти Фінляндії.