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    105-річна спортсменка побила світовий рекорд на стометрівці

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    Джулія Хокінс отримала прізвисько Ураган - 105-річна спортсменка побила світовий рекорд на стометрівці
    Джулія Хокінс отримала прізвисько Ураган
    фото: youtube

    Американка Джулія Хокінс почала займатися бігом чотири роки тому

    Для американки Джулії Хокінс вік – це лише число. У 101 рік вона почала займатися легкою атлетикою і тепер є світовою рекордсменкою на стометрівці.

    Жінці дали прізвисько «Ураган». Порівняння з сильним і швидким вітром вона заслужила два роки тому, коли встановила своє перше світове досягнення. Днями ж 105-річна Джулія побила рекорд у новій віковій категорії. В Луїзіані вона подолала стометрівку за одну хвилину та 2,95 секунди.

    «Я продовжуватиму бігати так довго, як зможу, тому що мені дуже подобається це робити», – зізналася Джулія.

    Через свій вік літня бігунья часто виявляється єдиною учасницею змагань та ставить під сумнів свої власні рекорди. Але так не завжди. Якось її рекорд у бігу на 100 метрів у віковій групі від 101 до 104 років був побитий жінкою на ім'я Даян Флеш Фрідман. Можливо, суперниці знову зустрінуться на Національних іграх у Форт-Лодердейлі, які проходитимуть з 10 до 23 травня 2022 року. На той час Джулії виповниться 106 років.

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    Теги: Олімпіада рекорд
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    105-річна спортсменка побила світовий рекорд на стометрівці