Уряд встановив стипендії видатним спортсменам і тренерам: озвучені цифри

Призерам чемпіонатів світу і Європи не потрібно буде підробляти

Кабінет міністрів України затвердив указ, згідно з яким «видатні та молоді й перспективні спортсмени» з олімпійських видів спорту, а також їхні тренери отримають стипендії президента. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Ідеться про українських спортсменів, які показали найкращі результати на головних змаганнях року: стали чемпіонами або призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу або Європи. Щоправда, до списку не встигли потрапити деякі з останніх досягнень українців, зокрема, «золото» Юрія Захареєва на чемпіонаті світу з боксу минулого тижня або «бронза» Іллі Ковтуна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в жовтні.

Загалом таких стипендій буде 206: 91 – для спортсменів, 84 – для тренерів (їх розділять 107 наставників) та додатково 31 – для юних спортсменів, пише «Суспільне».

Найбільшу стипендію отримає єдиний олімпійський чемпіон збірної України на цьогорічній Олімпіаді в Токіо – борець греко-римського стилю Жан Беленюк (16 прожиткових мінімумів для працездатних осіб). А його тренеру Віталію Киселиці було призначено стипендію у вісім прожиткових мінімумів.

Беленюку та іншим призерам Олімпійських ігор стипендії виплачуватимуться впродовж двох років, решті – один рік.

Скільки отримають українські спортсмени

За результати на Олімпіаді (прожитковий мінімум – 2481 грн)

Перше місце – 16 прожиткових мінімумів спортсмену + 8 тренеру

Друге місце – 15 + 2.5-7.5

Третє місце – 14 + 3.5-7

За результати на чемпіонатах світу

Третє місце – 11 + 5.5

За результати на чемпіонатах Європи

Перше місце – 9 + 2-4.5

Друге місце – 8 + 2-4

Третє місце – 7 + 1.5-3.5

За результати на чемпіонатах світу серед молоді (або найближчій до дорослої віковій групі)

Перше місце – 8 + 4

Друге місце – 7 + 3.5

Третє місце – 6 + 1.5-3

За результати на чемпіонатах Європи серед молоді (або найближчій до дорослої віковій групі)

Перше місце – 6 + 1.5-3

Друге місце – 5 + 1.25-2.5

Третє місце – 4 + 1-2

Перспективним спортсменам

Призові місця на чемпіонатах світу та Європи серед юніорів – 3 (без стипендії для тренерів)

З повним списком володарів стипендії можна ознайомитися тут.