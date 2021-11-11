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    Уряд встановив стипендії видатним спортсменам і тренерам: озвучені цифри

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    Жан Беленюк отримуватиме найбільшу стипендію - Уряд встановив стипендії видатним спортсменам і тренерам: озвучені цифри
    Жан Беленюк отримуватиме найбільшу стипендію
    фото з відкритих джерел

    Призерам чемпіонатів світу і Європи не потрібно буде підробляти

    Кабінет міністрів України затвердив указ, згідно з яким «видатні та молоді й перспективні спортсмени» з олімпійських видів спорту, а також їхні тренери отримають стипендії президента. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

    Ідеться про українських спортсменів, які показали найкращі результати на головних змаганнях року: стали чемпіонами або призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу або Європи. Щоправда, до списку не встигли потрапити деякі з останніх досягнень українців, зокрема, «золото» Юрія Захареєва на чемпіонаті світу з боксу минулого тижня або «бронза» Іллі Ковтуна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в жовтні.

    Загалом таких стипендій буде 206: 91 – для спортсменів, 84 – для тренерів (їх розділять 107 наставників) та додатково 31 – для юних спортсменів, пише «Суспільне».

    Найбільшу стипендію отримає єдиний олімпійський чемпіон збірної України на цьогорічній Олімпіаді в Токіо – борець греко-римського стилю Жан Беленюк (16 прожиткових мінімумів для працездатних осіб). А його тренеру Віталію Киселиці було призначено стипендію у вісім прожиткових мінімумів.

    Беленюку та іншим призерам Олімпійських ігор стипендії виплачуватимуться впродовж двох років, решті – один рік.

    Скільки отримають українські спортсмени

    За результати на Олімпіаді (прожитковий мінімум – 2481 грн)

    Перше місце – 16 прожиткових мінімумів спортсмену + 8 тренеру

    Друге місце – 15 + 2.5-7.5

    Третє місце – 14 + 3.5-7

    За результати на чемпіонатах світу

    Третє місце – 11 + 5.5

    За результати на чемпіонатах Європи

    Перше місце – 9 + 2-4.5

    Друге місце – 8 + 2-4

    Третє місце – 7 + 1.5-3.5

    За результати на чемпіонатах світу серед молоді (або найближчій до дорослої віковій групі)

    Перше місце – 8 + 4

    Друге місце – 7 + 3.5

    Третє місце – 6 + 1.5-3

    За результати на чемпіонатах Європи серед молоді (або найближчій до дорослої віковій групі)

    Перше місце – 6 + 1.5-3

    Друге місце – 5 + 1.25-2.5

    Третє місце – 4 + 1-2

    Перспективним спортсменам

    Призові місця на чемпіонатах світу та Європи серед юніорів – 3 (без стипендії для тренерів)

    З повним списком володарів стипендії можна ознайомитися тут.

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    Теги: Олімпіада стипендія Жан Беленюк
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    Уряд встановив стипендії видатним спортсменам і тренерам: озвучені цифри