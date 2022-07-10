Україна здобула шість нагород на юніорському чемпіонаті Європи з плавання

Наша країна зайняла дев'яте місце підсумкової медальної таблиці

У Румунії сьогодні, 10 липня, завершився чемпіонат Європи з плавання серед юніорів. Протягом шести днів найкращі молоді таланти континенту боролися за найвищі позиції.

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, наша збірна здобула 6 нагород і посіла дев'яте місце медальної таблиці.

Головною зіркою цієї першості став 18-річний Володимир Лісовець. Житомирянин здобув цілих чотири нагороди: 2 «золота» в особистих дисциплінах (50 м брасом, 100 м брасом) та 2 нагороди в естафетах – «срібло» у чоловічій комбінованій естафеті 4 по 100 м та «бронзу» в змішаній комбінованій естафеті 4 по 100 м.

Варто зазначити, що в чоловічій естафеті українець проплив свій етап за 59.77 с – це вище нормативу В на Олімпійські Ігри 2024 (дистанція 100 м брасом), що пройдуть у Парижі. Отже, можемо побачити юнака у складі делегації на майбутню Олімпіаду.

Ще одна наша олімпійська надія, дворазовий чинний рекордсмен України, 16-річний Олександр Желтяков здобув 2 «срібла» в особистих стартах (100 м на спині та 200 м на спині), а також допоміг чоловічій четвірці стати віцечемпіонами Європи.

Також у складі естафет здобув «срібло» та «бронзу» чернігівець Арсен Ковальов, Юрій Жовтко – «срібло», Ніка Шарафутдінова та Марія Дяченко поїдуть додому з «бронзами».