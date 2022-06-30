Плавчині з України здобули «золото» на чемпіонаті Європи

Українки обійшли представниць Іспанії та Італії

Українські спортсменки Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна завоювали «золото» на чемпіонаті Європи з артистичного плавання серед юніорів. Про це повідомили в Міністерстві молоді і спорту України.

«У технічному дуеті наші «русалоньки» набрали у підсумку 88.0032, обійшовши представниць Іспанії та Італії», – кажуть у відомстві.

Кілька днів тому спортсменки здобули три золоті медалі на двох на світовій першості з водних видів спорту у Будапешті.

«У складі команди України Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна стали чемпіонками світу у хайлайті», – розповідають у Міністерстві.

14-річна харків'янка Дар'я Мошинська також перемогла у довільній комбінації. Вона стала наймолодшою медалісткою за всю історію виступів України на подібних світових першостях.

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