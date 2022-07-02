10-річна чемпіонка світу з шашок грою збирає гроші для армії (фото)

Дівчинка пропонує всім охочим на вулиці зіграти з нею за благодійний внесок

Киянка Валерія Єжова, 10-річна чемпіонка світу з шашок, грою збирає гроші для Збройних сил Українки. Дівчинка пропонує всім охочим на вулиці зіграти з нею за благодійний внесок, який потім відправляє військовим. Про це ідеться у статті видання «Рубрика».

Лєра розповідає, що сама грає вже чотири роки. Каже, що до того ніколи не грала, але вирішила спробувати і їй дуже сподобалось.

«Зараз навчаюся в Київському палаці для дітей та юнацтва. У мене перший дорослий розряд. Я вже грала на чемпіонатах світу, Європи, три роки поспіль вигравала чемпіонат Києва. А ще я – чемпіонка світу для дітей до десятки років, чемпіонат проходив минулого року в Туреччині, — розповідає дівчинка, розставляючи шашки на дошки і додає: Скоро, першого серпня, буде чемпіонат Європи, але це дуже дорого, тому не знаю, чи поїду».

Зараз дівчинка набирає бали, щоб отримати кандидата в майстри спорту: «Хочу набрати якомога швидше, але не знаю як буде. Зараз в Києві доволі багато турнірів, от нещодавно було два турніри на честь дня захисту дітей. Намагаюсь грати у всіх: чим більше турнірів, тим краще. Кожен може програти. Хоча, звісно, не дуже приємно програвати, тому треба більше тренуватися. Шашки розвивають мозок, тому розумовий стан покращився після того, як почала ходити на шашки. Ну і до того ж, це цікава гра».

Лєра вирішила допомагати армії і робити те, що може найкраще, – грати в шашки:

«Я хотіла допомагати нашій армії і ми з мамою почали думати, як і що можна зробити. І вирішили, що так як я доволі добре граю в шашки, то робитимемо це саме таким чином. Сьогодні граю вже вчетверте; вже зібрали більше 6000 гривень за три дні. Багато людей просто дають гроші на допомогу, не грають, але й багато грає в шашки, це цікаво. Я виграла всі партії. Сподіваюсь, мені ніхто не піддається», – каже дівчинка з усмішкою.

Раніше повідомлялося, що фонд «Повернись живим» реалізував найдорожчий у своїй історії проєкт – придбали 20 безпілотників PD-2 із пересувними наземними станціями, загальною вартістю приблизно $8,5 млн.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями.

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