Українки встановили рекорд на чемпіонаті світу з артистичного плавання

Наша збірна оновила рекорд за кількістю «золота» та медалей загалом, виграних упродовж одного турніру

Збірна України з артистичного плавання тріумфально виступила на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту в Будапешті. На світовій першості українські «русалоньки» завоювали сім медалей: дві золотих та п'ять срібних.

Обидві золоті нагороди та одну срібну «синьо-жовті» здобули в командних змаганнях. Дві срібні медалі в соло виграла Марта Федіна, ще дві – дует Марини та Владислави Алексіївих.

Усі медалі України на ЧС-2022 з артистичного плавання:

«Золото»:

збірна України (команда, довільна комбінація),

збірна України (команда, гайлайт).

«Срібло»:

Марта Федіна (соло, технічна програма),

Марта Федіна (соло, довільна програма),

Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна програма),

Марина та Владислава Алексіїви (дует, довільна програма),

збірна України (команда, довільна програма).

На ЧС-2022 з артистичного плавання збірна України за кількістю нагород розділила перше місце з Японією.

Проте в медальному заліку, де передусім враховується кількість золотих нагород, наша команда посіла друге місце. «Синьо-жовтих» обійшов лише Китай з п'ятьма золотими медалями.

Медальний залік ЧС-2022 з артистичного плавання

Китай – п’ять «золото» + нуль «срібло» + дві «бронза» Україна - 2+5+0 Японія - 2+4+1 Італія - 2+1+2 Австрія - 0+0+2 Греція - 0+0+2 Іспанія - 0+0+1

Результат українок на чемпіонаті світу-2022 став найкращим в історії. Наша збірна оновила рекорд за кількістю «золота» та медалей загалом, виграних упродовж одного турніру.

Результати України на ЧС з артистичного плавання

2013: 0+0+3

2015: 0+0+1

2017: 0+1+5

2019: 1+0+5

2022: 2+5+0

Цікаво, що збірна України з артистичного плавання другий рік поспіль побила рекорд на міжнародних змаганнях. Минулого року наші «русалоньки» встановили історичне досягнення на чемпіонаті Європи, вигравши вісім медалей (серед них чотири «золота»).

Нагадаємо, українка Дар’я Мошинська у складі збірної України з артистичного плавання здобула дві золоті нагороди на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022, який триває у Будапешті.

Раніше збірна України з артистичного плавання взяла «золото» на чемпіонаті світу.

До слова, Росію та Білорусь повністю відсторонили від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Угорщині.