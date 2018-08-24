Українці Молодан і Стальченко з перемог стартували на чемпіонаті світу з боксу серед молоді



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А от Олена Іванісова й Анастасія Лісінська зазнали поразок і вибули

У Будапешті пройшов другий змагальний день чемпіонату світу з боксу серед молоді.

У межах поєдинків на ринг виходили четверо представників збірної України, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

Однією з найбільш вагомих перемог цього дня став поєдинок за участь лідера збірної України у вазі до 64 кг – Максима Молодана.

У стартовому колі змагань український боксер переміг срібного призера чемпіонату Європи 2018 року, який зупинив Максима за крок до нагород цьогорічної континентальної першості, – англійця Хасама Азіна.

Реванш видався між боксерами напрочуд напруженим, проте з рахунком 3:2 переможцем вийшов саме українець Молодан.

Також дебютну перемогу на чемпіонаті світу здобув лідер збірної України у вазі до 81 кг – Віталій Стальченко. З упевненим рахунком 4:1 він переміг боксера з Йорданії Мохаммада Сулеймана.

А от для жіночої збірної другий змагальний день видався напрочуд невдалим.

Олена Іванісова (вагова категорія 48 кг) та Анастасія Лісінська (вагова категорія 54 кг) зійшли зі змагальної дистанції.

Нагадаємо, двоє українських боксерів зазнали поразок на чемпіонаті світу серед молоді.