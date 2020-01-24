Українці у неділю у прямому ефірі зможуть побачити бій боксера Івана Редкача



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На кону поєдинку Редкач - Гарсія - шанс битися за титул чемпіона світу за версією WBC

Бій Івана Редкача і Денні Гарсії пройде на арені Barclays Centre в Нью-Йорку. У цей вечір на ринг вийде ще один українець - боксер-професіонал Арнольд Хегай

У неділю, 26 січня, о 04:00 в «Великому боксі» на «Інтері» дивіться трансляцію з США поєдинку між українським боксером напівсередньої ваги Іваном Редкачем і колишнім чемпіоном світу в двох вагових категоріях американцем Денні Гарсією. Перемога в цьому бою наблизить Редкача до першого чемпіонського титулу. В андеркарті головного двобою вийде на ринг ще один українець - Арнольд Хегай. Він буде битися з американцем Стівеном Фултоном за чемпіонський пояс за версією IBO.

На кону поєдинку Редкач - Гарсія - шанс битися за титул чемпіона світу за версією WBC. Переможець отримає право боксувати з володарем пояса WBC Ерролом Спенсом.

Зараз на рахунку Редкача 23 перемоги, 4 поразки і одна нічия, в той час як у Гарсії - 35 перемог в профі-боксі і лише дві поразки. Цей американський боксер, мабуть, найсерйозніший суперник у кар'єрі Івана. Але українець налаштований на перемогу. Нещодавно він нокаутував майже непереможного Девона Александера і впевнений, що зможе повторити успіх попереднього бою і відправити в нокаут ще одного дворазового чемпіона світу.

Бій Івана Редкача і Денні Гарсії пройде на арені Barclays Centre в Нью-Йорку. У цей вечір на ринг вийде ще один українець - боксер-професіонал Арнольд Хегай, який виступає у другій найлегшій ваговій категорії. Він проведе поєдинок з американцем Стівеном Фултоном. На кону зустрічі - титул чемпіона світу за версією IBO і статус офіційного претендента за версією WBO.

Крім того, 26 січня шанувальників боксу чекає тріумфальне повернення на ринг колишнього чемпіона світу в першій середній вазі американця Джарретта Херда - після першої в кар'єрі поразки і втрати чемпіонських титулів. Опонентом боксера в 10-раундовому поєдинку стане його співвітчизник Франциско Сантана.

Також в рамках програми «Великий бокс» вийде документальний спецпроект «На прізвисько «Кілер» - про непростий шлях Івана Редкача в професійний бокс. Незліченні спаринги проти «голодних» мексиканців, сварки з промоутерами, несподівані поразки і гучні перемоги ... Крім того, автори проекту розкриють секрет походження його нового прізвиська «Кілер». Зйомки проходили в Лос-Анджелесі у відомому залі «Черчілль», де тренуються багато зірок світового боксу.

Всі шанувальники боксу можуть отримати рукавички з автографами всесвітньо відомих боксерів Дениса Беринчика, Леннокса Льюїса і Евандера Холіфілда. Їх можна придбати на благодійному аукціоні deti.inter.ua, всі зібрані кошти підуть на придбання апарату гемодіалізу для дитячої клініки «Охматдит».