Усі великі бої українців у 2020 році. Календар



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Усик і Ломаченко - наші знамениті боксери Фото із соцмереж

Перший серйозний файт український боєць проведе найближчих вихідних

Українські боксери в 2020 році готові до нових звершень. Олександр Усик може поборотися за титул чемпіона світу в суперважкій дивізіоні, Василь Ломаченко спробує стати абсолютним чемпіоно у легкій вазі, а Україна може отримати нових володарів титулів.

Календар боїв українців

25.01 Іван Редкач – Денні Ґарсія (США). США

25.01 Арнольд Хеґай – Стефен Фултон (США). США. Пояс IBO

25.01 Герман Скобенко – Ким Льюнґквіст (Данія). Німеччина

31.01 Тарас Шелестюк – суперник не визначений. США

01.02 Карен Чухаджян – Сєрґєй Воробйов (РФ). Росія. Пояс WBO International

01.02 Святослав Свирид – Дітлев Россінґ (Данія). Данія

02.02 Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес (США). Китай. Пояси WBC, WBO

08.02 Артем Далакян – Хосбер Перес (Венесуела). Україна

28.02 Максим Продан – Мікель Еспозіто (Італія). Італія. Пояс IBF International

Календар великих боїв

08.02 Ґільєрмо Ріґондо (Куба) – Ліборіо Соліс (Венесуела)

США, бій за титул WBA в найлегшій вазі

08.02 Ґері Расселл (США) – Тоґсцогт Нямбаярян (Монголія)

США, бій за титули WBC і IBO в напівлегкій вазі

14.02 Раян Ґарсія (США) – Франціско Фонсека (Коста-Ріка)

США, бій за титул WBC Silver в легкій вазі

22.02 Діонтей Вайлдер (США) – Тайсон Ф'юрі (Великобританія)

США, бій за титул WBC в суперважкій вазі

29.02 Майкі Ґарсія (США) – Джессі Варґас (США)

США, рейтинговий бій

07.03 Адам Ковнацкі (Польща) – Роберт Еленіус (Фінляндія)

США, рейтинговий бій

21.03 Майріс Брієдіс (Латвія) – Юніель Дортікос (Куба)

Латвія, бій за титули IBF і WBC в крузервейті

Можливі бої. Поки не оголошені

28.03 Олександр Усик – Дерек Чісора (Великобританія)

Великобританія, рейтинговий бій

11.04 Василь Ломаченко – Теофімо Лопес (США)

США, бій за титули WBO, IBF, WBA в легкій вазі