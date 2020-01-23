Усі великі бої українців у 2020 році. Календар
Перший серйозний файт український боєць проведе найближчих вихідних
Українські боксери в 2020 році готові до нових звершень. Олександр Усик може поборотися за титул чемпіона світу в суперважкій дивізіоні, Василь Ломаченко спробує стати абсолютним чемпіоно у легкій вазі, а Україна може отримати нових володарів титулів.
Календар боїв українців
25.01 Іван Редкач – Денні Ґарсія (США). США
25.01 Арнольд Хеґай – Стефен Фултон (США). США. Пояс IBO
25.01 Герман Скобенко – Ким Льюнґквіст (Данія). Німеччина
31.01 Тарас Шелестюк – суперник не визначений. США
01.02 Карен Чухаджян – Сєрґєй Воробйов (РФ). Росія. Пояс WBO International
01.02 Святослав Свирид – Дітлев Россінґ (Данія). Данія
02.02 Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес (США). Китай. Пояси WBC, WBO
08.02 Артем Далакян – Хосбер Перес (Венесуела). Україна
28.02 Максим Продан – Мікель Еспозіто (Італія). Італія. Пояс IBF International
Календар великих боїв
08.02 Ґільєрмо Ріґондо (Куба) – Ліборіо Соліс (Венесуела)
США, бій за титул WBA в найлегшій вазі
08.02 Ґері Расселл (США) – Тоґсцогт Нямбаярян (Монголія)
США, бій за титули WBC і IBO в напівлегкій вазі
14.02 Раян Ґарсія (США) – Франціско Фонсека (Коста-Ріка)
США, бій за титул WBC Silver в легкій вазі
22.02 Діонтей Вайлдер (США) – Тайсон Ф'юрі (Великобританія)
США, бій за титул WBC в суперважкій вазі
29.02 Майкі Ґарсія (США) – Джессі Варґас (США)
США, рейтинговий бій
07.03 Адам Ковнацкі (Польща) – Роберт Еленіус (Фінляндія)
США, рейтинговий бій
21.03 Майріс Брієдіс (Латвія) – Юніель Дортікос (Куба)
Латвія, бій за титули IBF і WBC в крузервейті
Можливі бої. Поки не оголошені
28.03 Олександр Усик – Дерек Чісора (Великобританія)
Великобританія, рейтинговий бій
11.04 Василь Ломаченко – Теофімо Лопес (США)
США, бій за титули WBO, IBF, WBA в легкій вазі