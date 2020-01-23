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    Усі великі бої українців у 2020 році. Календар

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    Усик і Ломаченко - наші знамениті боксери - Усі великі бої українців у 2020 році. Календар
    Усик і Ломаченко - наші знамениті боксери
    Фото із соцмереж

    Перший серйозний файт український боєць проведе найближчих вихідних

    Українські боксери в 2020 році готові до нових звершень. Олександр Усик може поборотися за титул чемпіона світу в суперважкій дивізіоні, Василь Ломаченко спробує стати абсолютним чемпіоно у легкій вазі, а Україна може отримати нових володарів титулів.

    Календар боїв українців

    25.01 Іван Редкач – Денні Ґарсія (США). США
    25.01 Арнольд Хеґай – Стефен Фултон (США). США. Пояс IBO
    25.01 Герман Скобенко – Ким Льюнґквіст (Данія). Німеччина
    31.01 Тарас Шелестюк – суперник не визначений. США
    01.02 Карен Чухаджян – Сєрґєй Воробйов (РФ). Росія. Пояс WBO International
    01.02 Святослав Свирид – Дітлев Россінґ (Данія). Данія
    02.02 Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес (США). Китай. Пояси WBC, WBO
    08.02 Артем Далакян – Хосбер Перес (Венесуела). Україна
    28.02 Максим Продан – Мікель Еспозіто (Італія). Італія. Пояс IBF International

    Календар великих боїв

    08.02 Ґільєрмо Ріґондо (Куба) – Ліборіо Соліс (Венесуела)
    США, бій за титул WBA в найлегшій вазі

    08.02 Ґері Расселл (США) – Тоґсцогт Нямбаярян (Монголія)
    США, бій за титули WBC і IBO в напівлегкій вазі

    14.02 Раян Ґарсія (США) – Франціско Фонсека (Коста-Ріка)
    США, бій за титул WBC Silver в легкій вазі

    22.02 Діонтей Вайлдер (США) – Тайсон Ф'юрі (Великобританія)
    США, бій за титул WBC в суперважкій вазі

    29.02 Майкі Ґарсія (США) – Джессі Варґас (США)
    США, рейтинговий бій

    07.03 Адам Ковнацкі (Польща) – Роберт Еленіус (Фінляндія)
    США, рейтинговий бій

    21.03 Майріс Брієдіс (Латвія) – Юніель Дортікос (Куба)
    Латвія, бій за титули IBF і WBC в крузервейті

    Можливі бої. Поки не оголошені

    28.03 Олександр Усик – Дерек Чісора (Великобританія)
    Великобританія, рейтинговий бій

    11.04 Василь Ломаченко – Теофімо Лопес (США)
    США, бій за титули WBO, IBF, WBA в легкій вазі

     Читайте також: Оприлюднено перші плани з проведення бою Ломаченко – Лопес
    бокс Василь Ломаченко Віктор Постол Тайсон Ф'юрі Іван Редкач Олександр Усик Артем Далакян Тарас Шелестюк Діонтей Вайлдер Майкі Ґарсія Теофімо Лопес Дерек Чісора Арнольд Хеґай Хосе Рамірес Денні Ґарсія Хосбер Перес Джессі Варґас Адам Ковнацкі Роберт Еленіус Герман Скобенко Карен Чухаджян Сєрґєй Воробйов Святослав Свирид Максим Продан Мікель Еспозіто Ґільєрмо Ріґондо Ліборіо Соліс Ґері Расселл Раян Ґарсія Франціско Фонсека Юніель Дортікос Майріс Брієдіс
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