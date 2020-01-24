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    Бій українця Постола скасували через смертельний вірус

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    Віктор Постол - Бій українця Постола скасували через смертельний вірус
    Віктор Постол
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    Поєдинок мав відбутися 1 лютого в Китаї

    Бій об’єднаного чемпіона в першій напівсередній вазі Хосе Карлоса Раміреса (25-0, 17 KO) та українця Віктора Постола (31-2, 12 KO) не відбудеться в заплановану дату.

    Поєдинок мав відбутися 1 лютого в Китаї.

    Однак бій скасували через спалах епідемії смертельного коронвірусу в Китаї який уже забрав життя понад двох десятків людей, інформує Top Rank.

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    На разі нові дату та місце проведення поєдинку організаторами наразі не визначено.

    Постол востаннє наразі виходив у ринг в квітні 2019 року. Тоді в Лас-Вегасі він впевнено одноголосним рішенням суддів переміг француза Мохамеда Мімуна. Українець здобув титул чемпіона за версією IBO та отримав статус офіційного претендента за версією WBC.

    бокс Віктор Постол
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