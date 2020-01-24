Промоутер Усика повідомив про його наступних суперників



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Олександр Красюк Твіттер

На українця чекають поєдинки проти британських надважковаговиків

Український промоутер нашого боксера надважкої вагової категорії Олександра Усика Олександр Красюк розповів про ймовірних наступних суперників. Найімовірніше, до чемпіонського поєдинку Усику доведеться провести ще один проміжний.

«Ще точно нічого не визначили з Хірном, але ймовірно наступним буде Чісора. Схоже, спочатку буде Чісора, а потім Джошуа. Бій має бути весною», - передає слова Красюка Tribuna.com.

Раніше Олександр Красюк опублікував у соцмережах спільне фото з британським промоутером Едді Хірном та чемпіоном світу в надважкій вазі за чотирма версіями Ентоні Джошуа.