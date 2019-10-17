Гвоздик та Бетербієв провели дуель поглядів (відео)



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Гвоздик - Бетербієв Твіттер

Українець проведе об’єднавчий бій проти російського боксера

Український чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версією WBC Олегксандр Гвоздик та російський чемпіон світу за версією IBF Артур Бетербієв провели прес-конференцію напередодні об’єднавчого поєдинку.

У ході заходу боксери провели традиційну дуель поглядів.

A stone cold face-off.



This one’s gonna be good.#BeterbievNail FRIDAY ESPN pic.twitter.com/avXu1EYfAM — Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2019

Бій Гвоздика та Бетербієва відбудеться в ніч на 19 жовтня в Філадельфії.

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До цього українець та росіянин не програвали в професіоналах. У Гвоздика 17 перемог з 14-ма нокаутами. У Бетербієва – усі 14 перемог нокаутами.