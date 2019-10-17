Помер нокаутований в андеркарті бою Усика боксер



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Патрику Дею знадобилася допомога лікарів ще на рингу Твіттер

Американець Патрик Дей помер після чотирьох днів у лікарні

Американський боксер середньої вагової категорії Патрик Дей помер у лікарні Чикаго після чотирьох днів шпиталізації, інформує CNN.

Причиною смерті стала черепно-мозкова травма, отримана під час бою проти Чарльза Конуелла.

У 10-му раунді Конуелл важким ударом відправив Дея в нокаут. Рефері бою не став навіть рахувати, одразу викликавши на ринг лікарів.

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Поєдинок Дей – Конуелл відбувся в ніч на 13 жовтня в андеркарті дебютного бою Олександра Усика в надважкій вазі.