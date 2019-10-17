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    Кличко зіграє в гольф з легендарним Тайгером Вудсом

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    Володимир Кличко - Кличко зіграє в гольф з легендарним Тайгером Вудсом
    Володимир Кличко
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    Зірки світового спорту стануть учасниками благодійного заходу

    Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко візьме участь у благодійному турнірі з гольфу JP McManus Pro-Am.

    Благодійна акція відбудеться в липні наступного року, інформує Klitschko-brothers.com.

    Кличко зіграє в гольф з легендарним у цьому виді Тайгером Вудсом.

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    Усі місця на турнірі було продано ще в серпні. Однак майбутній поєдинок Кличка з Вудсом викликав такий ажіотаж, що організаторам довелося продати ще 100 додаткових місць.

    Головна мета проведення JP McManus Pro-Am збір коштів для різних благодійних організацій.

    Володимир Кличко бокс гольф Тайґер Вудс
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