Кличко зіграє в гольф з легендарним Тайгером Вудсом



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Володимир Кличко Твіттер

Зірки світового спорту стануть учасниками благодійного заходу

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко візьме участь у благодійному турнірі з гольфу JP McManus Pro-Am.

Благодійна акція відбудеться в липні наступного року, інформує Klitschko-brothers.com.

Кличко зіграє в гольф з легендарним у цьому виді Тайгером Вудсом.

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Усі місця на турнірі було продано ще в серпні. Однак майбутній поєдинок Кличка з Вудсом викликав такий ажіотаж, що організаторам довелося продати ще 100 додаткових місць.

Головна мета проведення JP McManus Pro-Am збір коштів для різних благодійних організацій.