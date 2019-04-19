Українці зможуть в прямому ефірі побачити чемпіонський бій Дениса Берінчика



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Титул International WBO Денис Беринчик отримав в грудні минулого року, здобувши перемогу технічним нокаутом над філіппінцем Росекі Кристобалем

Суперник Берінчика - Ніхіто Аракава - досвідчений боксер. На його рахунку 40 боїв на профі-рингу, 32 перемоги, з яких 18 - нокаутом, 6 поразок і 2 нічиї

Цими вихідними телеканал «Інтер» порадує любителів боксу трансляцією двох гучних поєдинків, в яких українець Денис Беринчик і американець Теренс Кроуфорд захищатимуть свої чемпіонські титули.

У суботу, 20 квітня, о 22:30 на глядачів чекає пряме включення з виїзної студії «Великого боксу», що працює в київському Палаці спорту. На рингу зустрінуться наш співвітчизник Денис Беринчик і японець Ніхіто Аракава. На кону зустрічі - титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі, яким володіє українець. Це перший захист Денисом Берінчиком свого титулу. Перемога в поєдинку проти Аракава зможе наблизити українського боксера до бою за звання чемпіона світу.

Титул International WBO Денис Беринчик отримав в грудні минулого року, здобувши перемогу технічним нокаутом над філіппінцем Росекі Кристобалем. Це зміцнило позиції Дениса в рейтингу WBO, піднявши його на 11 місце. Зараз в його активі - 10 поєдинків на профі-рингу, що закінчилися перемогою, 7 з них - нокаутом.

Суперник Берінчика - Ніхіто Аракава - досвідчений боксер. На його рахунку 40 боїв на профі-рингу, 32 перемоги, з яких 18 - нокаутом, 6 поразок і 2 нічиї. Зараз він знаходиться на сьомому місці в рейтингу WBO. 20 квітня японець обіцяє показати справжній бокс: «Я серйозно налаштований на перемогу! Будьте готові до шаленої бійки! Це буде найскладніший бій у кар'єрі Берінчика».

Аракава впевнений, що з таким небезпечним суперником, як він, українському боксеру ще не доводилося зустрічатися.

Доповненням до головної події вечора боксу стане восьмираундовий поєдинок висхідної зірки українського боксу Дмитра Митрофанова. У суботу в Палаці спорту він вийде на ринг проти іспанця Хорхе Вальєхо.

Пряму трансляцію двох поєдинків українські вболівальники побачать 20 квітня в 22:30 на «Інтері». Крім того, в Палаці спорту буде організована виїзна студія «Великого боксу», гостями якої стануть спортивні експерти та відомі боксери, серед яких - чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик.

А в неділю, 21 квітня, о 05:30 в програмі «Великий бокс» на «Інтері» відбудеться трансляція з США поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO в напівсередній вазі американцем Теренсом Кроуфордом і британцем Аміром Ханом. Сам бій пройде на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.Титул чемпіона світу за версією WBO Кроуфорд завоював в червні 2018, хоча до цього був абсолютним чемпіоном у іншій ваговій категорії - в першій напівсередній вазі. Дебютний захист пояса американець провів у жовтні минулого року в поєдинку з Хосе Бенавідес. У майбутньому поєдинку Теренс Кроуфорд обіцяє знищити суперника. Так що екс-чемпіону світу за версіями WBA і IBF Аміру Хану доведеться нелегко.

Крім того, 21 квітня, перед поєдинком Кроуфорд - Хан телеканал «Інтер» покаже трансляцію бою американця Теофімо Лопеса, добре відомого українським уболівальникам завдяки своєму бажанню битися з нашим чемпіоном Василем Ломаченко. Його суперником стане фінський боксер Едіс Татли.