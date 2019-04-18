Бій надважковаговиків Джошуа – Міллер зірвано



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Джошуа - Міллер Sporting News

Суперник британця Ентоні Джошуа не отримав боксерської ліцензії

Бій у надважкій ваговій категорії між британцем Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) та американцем Джарреллом Міллером (23-0-1, 20 КО) не відбудеться.

Атлетична комісія Нью-Йорка не видала американцю боксерську ліцензію. Напередодні він провалив допінг-тест, інформує оглядач FOX Sports Майк Коппінджер.

Міллер наразі не визнає себе винним та обіцяє розібратися в інциденті.

Поєдинок мав відбутися 1 червня.

Тим часом команда Ентоні Джошуа вже почала пошук нового суперника. Вечір боксу в Нью-Йорці не збираються скасовувати, оскільки на нього вже продано 17 тисяч квитків.