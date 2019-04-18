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    Бій надважковаговиків Джошуа – Міллер зірвано

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    Джошуа - Міллер&nbsp; - Бій надважковаговиків Джошуа – Міллер зірвано
    Джошуа - Міллер 
    Sporting News

    Суперник британця Ентоні Джошуа не отримав боксерської ліцензії

    Бій у надважкій ваговій категорії між британцем Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) та американцем Джарреллом Міллером (23-0-1, 20 КО) не відбудеться.

    Атлетична комісія Нью-Йорка не видала американцю боксерську ліцензію. Напередодні він провалив допінг-тест, інформує оглядач FOX Sports Майк Коппінджер.

    Міллер наразі не визнає себе винним та обіцяє розібратися в інциденті.

    Поєдинок мав відбутися 1 червня.

    Тим часом команда Ентоні Джошуа вже почала пошук нового суперника. Вечір боксу в Нью-Йорці не збираються скасовувати, оскільки на нього вже продано 17 тисяч квитків.

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