Бій надважковаговиків Джошуа – Міллер зірвано
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Джошуа - Міллер
Sporting News
Суперник британця Ентоні Джошуа не отримав боксерської ліцензії
Бій у надважкій ваговій категорії між британцем Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) та американцем Джарреллом Міллером (23-0-1, 20 КО) не відбудеться.
Атлетична комісія Нью-Йорка не видала американцю боксерську ліцензію. Напередодні він провалив допінг-тест, інформує оглядач FOX Sports Майк Коппінджер.
Міллер наразі не визнає себе винним та обіцяє розібратися в інциденті.
Поєдинок мав відбутися 1 червня.
Тим часом команда Ентоні Джошуа вже почала пошук нового суперника. Вечір боксу в Нью-Йорці не збираються скасовувати, оскільки на нього вже продано 17 тисяч квитків.