Абсолютна чемпіонка світу з боксу кинула виклик одному з найсильніших боксерів чоловіків



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Кларесса шилдс стверджує, що молотить чоловіків під час спарингів Prosports.kz

Кларесса Шилдс впевнена, що здатна перемагати представників іншої статі

Новоспечена абсолютна чемпіона світу в середній вазі з боксу Кларесса Шилдс (9-0, 2 KO), котра володіє титулами WBC, WBA Super і IBF, заявила про готовність провести бій проти чоловіка і навіть назвала бажаних суперників.

Звання «абсолюта» Шилдс здобула 13 квітня на арені Boardwalk Hall в Атлантік-Сіті (штат Нью-Джерсі, США), перемігши одноголосним рішенням суддів німкеню Крістіну Гаммер (24-1, 11 KO). Для уродженки Казахстану та поразка стала першою в кар'єрі, і вона позбулася титулу WBO.

У числі потенційних суперників Шилдс згадала екс-чемпіона світу в середній вазі казахстанця Геннадія Головкіна (38-1-1, 34 КО).

«Я проводжу спаринги з чоловіками. Я їх валю на поміст, розбиваю їм носи. Я постійно били чоловіків, - сказав Шилдс в бесіді з TMZ. - Думаю, я зможу побити Кіта Турмана. Я дійсно це зроблю. Вони (чоловіки) можуть бути сильнішими за мене, але їх боксерські навички не такі, як мої. Головкін, він став старшим, але я б могла скласти GGG серйозну конкуренцію».

«Бокс - це не тільки сила, а ціла наука. Люди говорили, що Крістіна Гаммер сильніша за мене. Але чи бачили мої рухи головою? Захист? Напад? Пастки, які розставлені? - хвалиться Шилдс. - Якби я вийшла проти чоловіка, то я зробила би набагато більше. У мене є сила. Я не скажу, що сильніша за них, але якщо завдам удару з правильним таймінґом, то хто знає?»

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