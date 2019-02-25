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    Українця Зінченка визнано найкращим гравцем фіналу Кубка Англійської ліги

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    Олександр Зінченко довів, що заслуговує місця у складі &laquo;МанСіті&raquo; - Українця Зінченка визнано найкращим гравцем фіналу Кубка Англійської ліги
    Олександр Зінченко довів, що заслуговує місця у складі «МанСіті»
    The Guardian

    Олександр отримав найвищий бал від WhoScored

    Український оборонець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги проти «Челсі» (0:0, 4:3 по пенальті).

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    За даними WhoScored, Зінченко отримав оцінку 8,34. У Сесара Аспілікуети з «Челсі» - 8,25.

    Українець зробив 129 дотиків до м'яча, здійснив 78 точних пасів (88%), одну обводку, виграв 4 верхових м'ячі (найкращий в матчі з Отаменді), зробив 8 вдалих відборів (найкращий показник в матчі), а також одну втрату і чотири фоли.

    Зінченко провів на полі 120 хвилин, але в серії пенальті до нього черга не дійшла.

    Олександр виграв третій трофей у складі «МанСіті». Торік українець став чемпіоном Англії і володарем Кубка Ліги.

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