Українця Зінченка визнано найкращим гравцем фіналу Кубка Англійської ліги
-
Розсилка
Олександр Зінченко довів, що заслуговує місця у складі «МанСіті»
The Guardian
Олександр отримав найвищий бал від WhoScored
Український оборонець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги проти «Челсі» (0:0, 4:3 по пенальті).
За даними WhoScored, Зінченко отримав оцінку 8,34. У Сесара Аспілікуети з «Челсі» - 8,25.
Українець зробив 129 дотиків до м'яча, здійснив 78 точних пасів (88%), одну обводку, виграв 4 верхових м'ячі (найкращий в матчі з Отаменді), зробив 8 вдалих відборів (найкращий показник в матчі), а також одну втрату і чотири фоли.
Зінченко провів на полі 120 хвилин, але в серії пенальті до нього черга не дійшла.
Олександр виграв третій трофей у складі «МанСіті». Торік українець став чемпіоном Англії і володарем Кубка Ліги.
Читайте також: Воротар «Челсі» влаштував скандал і відмовився замінюватися в фіналі Кубка Англійської ліги (відео)