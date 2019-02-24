Воротар «Челсі» влаштував скандал і відмовився замінюватися в фіналі Кубка Англійської ліги (відео)



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Віллі Кабальєро так і залишився поза межами поля BBC

Кепа Аррізабалаґа на полі залишився, але серію пенальті не виграв

Мікроклімат у таборі лондонського «Челсі», який є майбутнім суперником київського «Динамо» за 1/8 фіналу Ліги Європи, далекий від ідеального. Про це свідчить бодай інцидент, якотрий трапився наприкінці фінального матчу за Кубок Англійської ліги, в якому «Челсі» в серії пенальті поступився «Манчестер Сіті».

Незадовго до завершення ігрового часу гри тренер лондонців Мауріціо Саррі збарався провести з прицілом під серію одинадцятиметрових заміну воротарів. Однак іспанець Кепа Аррізабалаґа категорично відмовився поступатися місцем аргентинцеві Віллі Кабальєро. Суперечка тривала понад хвилину, після чого розлючений Саррі махнув рукою і на мить навіть покинув тренерську лаву.

Потім, тренер, правда, повернувся на своє місце. Щоб подивитися, як Кепа програє післяматчеву серію. Голкіпер потягнув одинадцятиметровий від Лероя Сане, але решту чотири удари пропустив. Натомість партнери Аррізабалаґи забили лише три пенальті.

Нагадаємо, що перший матч між «Челсі» та «Динамо» відбудеться 7 березня у Лондоні.