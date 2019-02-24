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    Олександр Зінченко відіграв весь матч і виграв Кубок Англійської ліги

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    Вирішальний пенальті забив Рахім Стерлінґ - Олександр Зінченко відіграв весь матч і виграв Кубок Англійської ліги
    Вирішальний пенальті забив Рахім Стерлінґ
    UA-Футбол

    Долю фіналу вирішила серія пенальті

    «Манчестер Сіті» став володарем Кубка Англійської ліги-2018/2019.

    У не надто видовищному, практично безмоментному фіналі, в якому обидві команди дбали найперше про надійність тилів, «міщани» виявилися сильнішими в серії післяматчевих пенальті. Обидва воротарі потягнули по одному одинадцятиметровому, а вирішальним виявився удар у стійку оборонця «Челсі» Давіда Луїса.

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    У складі «Сіті» всі 120 хвилин ігрового часу на позиції лівого оборонця відіграв українець Олександр Зінченко.

    «Челсі» - «Манчестер Сіті» - 0:0, по пенальті 3:4
    Пенальті: Жоржіньо - 0:0 (воротар). Ількай Ґюндоґан - 0:1. Аспілікуета - 1:1. Кун Аґуеро - 1:2. Едерсон - 2:2. Лерой Сане - 2:2 (воротар). Давід Луїс - 2:2 (стійка). Бернардо Сілва - 2:3. Еден Азар - 3:3. Стерлінґ - 3:4
    «Челсі»: Аррізабалаґа - Аспілікуета (к), Давід Луїс, Рюдіґер, Емерсон - Нґоло Канте, Жоржіньо, Росс Барклі (Лофтус-Чік, 89) - Педро (Гадсон-Одой, 79), Еден Азар, Вілліан (Іґуаїн, 95). Тренер - Мауріціо Саррі
    «Манчестер Сіті»: Едерсон - Кайл Вокер, Отаменді, Ляпорт (Компані, 46), Олександр Зінченко - Кевін Де Брюйне (Лерой  Сане, 86), Фернандіньо (Даніло, 91), Давід Сілва (к) (Ількай Ґюндоґан, 79) - Бернардо Сілва, Кун Аґуеро, Стерлінґ. Тренер - Хосеп Ґвардіола
    Суддя: Мосс
    Попередження: Давід Луїс (30), Рюдіґер (72), Жоржіньо (89) - Фернандіньо (58), Отаменді (90+1)
    24 лютого. Лондон. «Вемблі». 81 775 глядачів

    «Манчестер Сіті» виграв Кубок Англійської ліги вшосте в історії.

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    ФК Челсі Олександр Зінченко Вілліан Еден Азар Мауріціо Саррі Давід Луїс Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті Рахім Стерлінґ Жоржіньо
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