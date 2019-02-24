Олександр Зінченко відіграв весь матч і виграв Кубок Англійської ліги



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Вирішальний пенальті забив Рахім Стерлінґ UA-Футбол

Долю фіналу вирішила серія пенальті

«Манчестер Сіті» став володарем Кубка Англійської ліги-2018/2019.

У не надто видовищному, практично безмоментному фіналі, в якому обидві команди дбали найперше про надійність тилів, «міщани» виявилися сильнішими в серії післяматчевих пенальті. Обидва воротарі потягнули по одному одинадцятиметровому, а вирішальним виявився удар у стійку оборонця «Челсі» Давіда Луїса.

У складі «Сіті» всі 120 хвилин ігрового часу на позиції лівого оборонця відіграв українець Олександр Зінченко.

«Челсі» - «Манчестер Сіті» - 0:0, по пенальті 3:4

Пенальті: Жоржіньо - 0:0 (воротар). Ількай Ґюндоґан - 0:1. Аспілікуета - 1:1. Кун Аґуеро - 1:2. Едерсон - 2:2. Лерой Сане - 2:2 (воротар). Давід Луїс - 2:2 (стійка). Бернардо Сілва - 2:3. Еден Азар - 3:3. Стерлінґ - 3:4

«Челсі»: Аррізабалаґа - Аспілікуета (к), Давід Луїс, Рюдіґер, Емерсон - Нґоло Канте, Жоржіньо, Росс Барклі (Лофтус-Чік, 89) - Педро (Гадсон-Одой, 79), Еден Азар, Вілліан (Іґуаїн, 95). Тренер - Мауріціо Саррі

«Манчестер Сіті»: Едерсон - Кайл Вокер, Отаменді, Ляпорт (Компані, 46), Олександр Зінченко - Кевін Де Брюйне (Лерой Сане, 86), Фернандіньо (Даніло, 91), Давід Сілва (к) (Ількай Ґюндоґан, 79) - Бернардо Сілва, Кун Аґуеро, Стерлінґ. Тренер - Хосеп Ґвардіола

Суддя: Мосс

Попередження: Давід Луїс (30), Рюдіґер (72), Жоржіньо (89) - Фернандіньо (58), Отаменді (90+1)

24 лютого. Лондон. «Вемблі». 81 775 глядачів

«Манчестер Сіті» виграв Кубок Англійської ліги вшосте в історії.