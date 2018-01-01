Українець Дерев'янченко вийде у ринг в андеркарті бою Вайлдер - Ортіс (відео)

Сергій битиметься з американським джорніменом Дашоном Джонсоном

Український середньоваговик (до 72,6 кг) Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) виступить 3 березня на бруклінській арені Barclays Center (Нью-Йорк, США) в андеркарді битви небитих супертяжів (понад 90,7 кг): чемпіона WBC Діонтея Вайлдера (39-0, 38 КО) із США та кубинського претендента Луїса Ортіса (28-0, 24 КО). Про це повідомляє ESPN. Українець



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Сергій Дерев'янченко

Сергій битиметься з американським джорніменом Дашоном Джонсоном

Український середньоваговик (до 72,6 кг) Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) виступить 3 березня на бруклінській арені Barclays Center (Нью-Йорк, США) в андеркарді битви небитих супертяжів (понад 90,7 кг): чемпіона WBC Діонтея Вайлдера (39-0, 38 КО) із США та кубинського претендента Луїса Ортіса (28-0, 24 КО).

Про це повідомляє ESPN.

Українець проведе проміжний 8-раундовий поєдинок з американським джорніменом Дашоном Джонсоном (22-22-3, 7 КО).

Нагадаємо, у серпні 2017 го року Дерев'янченко у видовищному поєдинку достроково зупинив грізного Туреано Джонсона (20-2, 14 КО) з Багамських островів, завоювавши статус обов'язкового претендента за лінією IBF.

Чемпіоном за версією IBF, а також за версіями WBC, WBA Super та IBO, є Геннадій Головкін (37-0-1, 33 КО) з Казахстану, з яким, у свою чергу, 5 травня належить бій-реванш Саулю Альваресу (49-1- 2, 34 КО) з Мексики.

Раніше бій між Дерев'янченком і Дашоном Джонсоном уже був скасований.

Дивіться, як Сергій підтримує форму:

Окрім Дерев'янченка, в андеркарді шоу виступлять колишній чемпіон світу Чарльз Мартін (25-1-1, 23 КО) із США та його співвітчизник, колишній претендент на звання чемпіона світу, боєць середньої ваги Віллі Монро-мол. (21-3, 6 КО).

Джерело: vringe.com