Українець Коробов ефектно, всього за 27 ходів обіграв 15-го чемпіона світу Ананда



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Антон Коробов вразив шаховий світ chessbase.com

Антон вразив шахових аналітиків

Днями у німецькій столиці Берліні був справжній шаховий зорепад. Суперзірки Фабіано Каруана зі США, Максим Ваш'є-Лаґрав із Франції, індієць Вішванатан Ананд, вірменин Левон Аронян, азербайджанець Шахріяр Мамедьяров та інші ґранди зіграли у складах своїх клубів чергові три тури Бундесліги.

Лідирує після десяти турів із вісьмома перемогами і двома нічиїми вкомплектований виключно зірками клуб «Баден-Баден». Правда, мабуть, найобговорюванішу за підсумками вікенду партію гравець команди-лідера програв.

15-й чемпіон світу Вішванатан Ананд з Індії, який владарював на світовому шаховому Олімпі в період 1997-2003 років, сенсаційно, лише за 27 ходів поступився чинному чемпіонові України Антонові Коробову, який представляє клуб «Вірнгайм».

Бажаючі можуть ознайомитися з партією Коробов - Ананд за цим посиланням.

Зазначимо, що «Вірнгайм» наразі посідає з чотирма перемогами, чотирма нічиїми і двома поразками сьоме місце з 16-ти команд. Ліпше грає «Гокенгайм» ще одного українця Андрія Волокітіна. Не в останню чергу завдяки вдалим діям Андрія команда з вісьмома перемогами, нічиєю і поразкою йде наразі третьою, поступаючись крім «Баден-Бадена» тільки «Золінґену», в якого дев'ять перемог і поразка.

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