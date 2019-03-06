Україна розгромила Єгипет у другому турі чемпіонату світу з шахів



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Анна Музичук провела свою першу партію на турнірі Офіційний сайт турніру

Наша команда здобула першу перемогу на турнірі

В Астані (Казахстан) тривають командні чемпіонати світу з шахів серед чоловіків та жінок.

Жіноча збірна України після стартової нічиєї з американками у другому турі здобула впевнену перемогу над представницями Єгипту, вигравши усі чотири партії - 4:0.

У складі українок з єгиптянками грали Анна Музичук, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Анна Ушеніна.

Інші поєдинки: Вірменія - Росія - 0,5:3,5, Грузія - Китай - 1,5:2,5, Угорщина - США - 1:3, Казахстан - Індія - 2:2.

Суперників збірної України у третьому турі визначить жеребкування.

Чоловічий турнір: Індія - Іран - 2:2, Швеція - Казахстан - 1:3, Росія - Єгипет - 3:1, Азербайджан - Англія - 1,5:2,5, США - Китай - 2,5:1,5.

Чемпіонати світу відбуваються за коловою системою і завершаться 14 березня.

Джерело: Укрінформ