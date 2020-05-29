Українець Ярмоленко – найвисокооплачуваніший футболіст клубу «Вест Гем Юнайтед»



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Андрій Ярмоленко забиває нечасто, але підстави радіти має Фото - Goal.com

Заробітки Андрія вражають

Український вінґер клубу англійської футбольної Прем’єр-ліги «Вест Гем Юнайтед» Андрій Ярмоленко найвисокооплачуваніший футболіст команди в сезоні-2019/2020.

Згідно з контрактом, Ярмоленко отримує 5,98 мільйона фунтів стерлінгів у рік, що за нинішнім курсом гривні – 189,6 мільйона.

Місячна зарплата Ярмоленка – 15,8 мільйона гривень, денна – 518 тисяч. За годину Андрій заробляє 21 тисячу гривень, за хвилину – 319 грн.

Додамо, що з дортмундської «Боруссії» у «Вест Гем» українець перейшов за 23 мільйони фунтів, а в поточному сезоні у 15-ти матчах забив три м’ячі.

Після 29-ти турів Прем’єр-ліги «молотобійці» посідають п’яте з кінця місце – 16-те. Вони мають рівну кількість очок – по 27 – з «Борнмутом», який іде 18-м і відкриває зону вильоту.

Англійська Прем’єр-ліга планує відновити змагання після пандемії коронавірусу 17 червня.