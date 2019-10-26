Шевченко оголосив склад на матчі проти естонців і сербів. І підготував один сюрприз



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Андрій Шевченко опирається на звичну обойму ФФУ

Абсолютних новачків в обоймі національної команди немає

Наставник збірної України Андрій Шевченко оголосив склад на заключний матч кваліфікації Євро-2020 проти збірної Сербії і товариську зустріч проти Естонії.

Несподіванка одна – запрошення Мар’яна Шведа з шотландського «Селтіка», котрий лише нещодавно відновився після травми і провів у складі клубу в офіційних матчах лічені хвилини.

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Вальядолід», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»)

Оборонці: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі — «Динамо» Київ), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі — «Шахтар» Донецьк), Ігор Пластун («Ґент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюґґе», Бельгія)

Півоборонці: Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі — «Шахтар» Донецьк), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі — «Динамо» Київ), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Євген Шахов («Лечче», Італія), Мар’ян Швед «Селтік», Шотландія)

Нападники: Роман Яремчук («Ґент», Бельгія), Жуніор Мораєш («Шахтар» Донецьк).

Національна команда розпочне збір 11 листопада у Києві.

Товариський матч із збірною Естонії відбудеться 14 листопада у Запоріжжі, а заключний поєдинок кваліфікації Євро-2020 проти Сербії 17 листопада у Белграді.