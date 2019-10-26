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    Шевченко оголосив склад на матчі проти естонців і сербів. І підготував один сюрприз

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    Андрій Шевченко опирається на звичну обойму - Шевченко оголосив склад на матчі проти естонців і сербів. І підготував один сюрприз
    Андрій Шевченко опирається на звичну обойму
    ФФУ

    Абсолютних новачків в обоймі національної команди немає

    Наставник збірної України Андрій Шевченко оголосив склад на заключний матч кваліфікації Євро-2020 проти збірної Сербії і товариську зустріч проти Естонії.

    Несподіванка одна – запрошення Мар’яна Шведа з шотландського «Селтіка», котрий лише нещодавно відновився після травми і провів у складі клубу в офіційних матчах лічені хвилини.

    Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Вальядолід», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»)

    Оборонці: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі — «Динамо» Київ), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі — «Шахтар» Донецьк), Ігор Пластун («Ґент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюґґе», Бельгія)

    Півоборонці: Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі — «Шахтар» Донецьк), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі — «Динамо» Київ), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Євген Шахов («Лечче», Італія), Мар’ян Швед «Селтік», Шотландія)

    Нападники: Роман Яремчук («Ґент», Бельгія), Жуніор Мораєш («Шахтар» Донецьк).

    Національна команда розпочне збір 11 листопада у Києві.

    Товариський матч із збірною Естонії відбудеться 14 листопада у Запоріжжі, а заключний поєдинок кваліфікації Євро-2020 проти Сербії 17 листопада у Белграді.

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    Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Євро-2020 Олександр Зінченко Євген Коноплянка Віктор Циганков Жуніор Мораєш Мар'ян Швед Віталій Миколенко Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Руслан Малиновський Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Сергій Болбат Сергій Кривцов Марлос Олександр Караваєв Андрій Лунін Артем Шабанов Микола Матвієнко Едуард Соболь Віктор Коваленко Роман Яремчук Юрій Паньків Ігор Пластун Євген Шахов
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