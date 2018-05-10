Українець Зінченко взяв участь у встановленні історичного рекорду в чемпіонаті Англії

Українець Олександр Зінченко провів на полі 76 хвилин

«Манчестер Сіті» переміг «Брайтон» в перенесеному матчі 31-го туру АПЛ з рахунком 3:1 і встановив три рекорди АПЛ. «Містяни» у себе вдома здолали «Брайтон», попутно побивши три рекорди Прем'єр-ліги. Перемога стала для них 31-ю в цьому сезоні. Також вони набрали 97 очок після 37-ми матчів, що стало



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Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

Українець Олександр Зінченко провів на полі 76 хвилин

«Манчестер Сіті» переміг «Брайтон» в перенесеному матчі 31-го туру АПЛ з рахунком 3:1 і встановив три рекорди АПЛ.

«Містяни» у себе вдома здолали «Брайтон», попутно побивши три рекорди Прем'єр-ліги.

Перемога стала для них 31-ю в цьому сезоні. Також вони набрали 97 очок після 37-ми матчів, що стало новими рекордами АПЛ. До цього найкращий результат за набраними очками в сезоні належав «Челсі» 2004-05 років (95). Також «Ман Сіті» побили рекорд за забитими голами за один сезон чемпіонату Англії.

Українець Олександр Зінченко провів на полі 76 хвилин, після чого був замінений на Бенжаміна Менді. Гольовими діями він не відзначився.

«Брайтон» після поразки займає 14-е місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи на своєму рахунку 40 очок після 37-ми матчів.

Джерело: sportarena.com