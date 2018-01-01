Українка Книш не фінішувала у гігантському слаломі, золото Пхьончхану-2018 дісталося американці
- Сьогодні, 09:29
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Ольга припустилася помилки у другій спробі, що не дозволило їй дістатися до фінішу
Українська гірськолижниця Ольга Книш не змогла фінішувати у жіночому гігантському слаломі на Олімпійських іграх у Кореї.
У Пхьончхані у першій спробі вона показала 53-й результат (1:20.51 хв), програвши італійці Мануелі Мьольгг майже 10 секунд.
А от у другому своєму спуску українка припустилася помилки, не зумівши дістатися до фінішу.
Таким чином, Книш відсутня у підсумковому протоколі. Всього фінішували 58 спортсменок.
А перемогу за підсумками двох спроб здобула американка Мікаела Шиффрін. Її підсумковий час – 2:20.02 хв.
На другому місці фінішувала Раґнгільд Мовінкель з Норвегії, а на третьому – Федеріка Бріньоне з Італії.
Вищезгадана Мьольгг невдало виконала другий спуск і опинилася у підсумку на восьмому рядку.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Гірськолижний спорт
Жіночий гігантський слалом
1. Мікаела Шиффрін (США) – 2:20.02
2. Раґнгільд Мовінкель (Норвегія) – +0.39
3. Федеріка Бріньоне (Італія) – +0.46
... Ольга Книш (Україна) – не фінішувала
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