Українка Книш не фінішувала у гігантському слаломі, золото Пхьончхану-2018 дісталося американці

Ольга припустилася помилки у другій спробі, що не дозволило їй дістатися до фінішу

Українська гірськолижниця Ольга Книш не змогла фінішувати у жіночому гігантському слаломі на Олімпійських іграх у Кореї. У Пхьончхані у першій спробі вона показала 53-й результат (1:20.51 хв), програвши італійці Мануелі Мьольгг майже 10 секунд. А от у другому своєму спуску українка припустилася помилки, не зумівши дістатися до фінішу. Таким