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    Українка Книш не фінішувала у гігантському слаломі, золото Пхьончхану-2018 дісталося американці

    Ольга припустилася помилки у другій спробі, що не дозволило їй дістатися до фінішу
    Українська гірськолижниця Ольга Книш не змогла фінішувати у жіночому гігантському слаломі на Олімпійських іграх у Кореї. У Пхьончхані у першій спробі вона показала 53-й результат (1:20.51 хв), програвши італійці Мануелі Мьольгг майже 10 секунд. А от у другому своєму спуску українка припустилася помилки, не зумівши дістатися до фінішу. Таким
    • Сьогодні, 09:29
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    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    Ольга припустилася помилки у другій спробі, що не дозволило їй дістатися до фінішу

    Українська гірськолижниця Ольга Книш не змогла фінішувати у жіночому гігантському слаломі на Олімпійських іграх у Кореї.

    У Пхьончхані у першій спробі вона показала 53-й результат (1:20.51 хв), програвши італійці Мануелі Мьольгг майже 10 секунд.

    А от у другому своєму спуску українка припустилася помилки, не зумівши дістатися до фінішу.

    Таким чином, Книш відсутня у підсумковому протоколі. Всього фінішували 58 спортсменок.

    А перемогу за підсумками двох спроб здобула американка Мікаела Шиффрін. Її підсумковий час – 2:20.02 хв.

    На другому місці фінішувала Раґнгільд Мовінкель з Норвегії, а на третьому – Федеріка Бріньоне з Італії.

    Вищезгадана Мьольгг невдало виконала другий спуск і опинилася у підсумку на восьмому рядку.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Гірськолижний спорт

    Жіночий гігантський слалом

    1. Мікаела Шиффрін (США) – 2:20.02
    2. Раґнгільд Мовінкель (Норвегія) – +0.39
    3. Федеріка Бріньоне (Італія) – +0.46
    ... Ольга Книш (Україна) – не фінішувала

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