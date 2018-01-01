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    Українка Костюк - наймолодша тенісистка в топ-200 рейтингу WTA з 2008 року

    У понеділок 15-річна тенісистка зайняла 185-у сходинку
    За підсумками минулого тижня Марті Костюк вдалося піднятися відразу на 58 позицій в рейтингу WTA. Тепер особистий рекорд українки в світовій класифікації - 185-е місце. У віці 15 років і 222 днів Костюк стала наймолодшою тенісисткою в 200 найсильніших рейтингу WTA з 8 вересня 2008 року. Майже 10 років тому в топ-200 потрапила Мішель Ларчер де
    • Сьогодні, 18:24
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    Марта Костюк. Фото: БТУ
    Марта Костюк. Фото: БТУ

    У понеділок 15-річна тенісистка зайняла 185-у сходинку

    За підсумками минулого тижня Марті Костюк вдалося піднятися відразу на 58 позицій в рейтингу WTA.

    Тепер особистий рекорд українки в світовій класифікації - 185-е місце.

    У віці 15 років і 222 днів Костюк стала наймолодшою тенісисткою в 200 найсильніших рейтингу WTA з 8 вересня 2008 року.

    Майже 10 років тому в топ-200 потрапила Мішель Ларчер де Бріту: 15-річна португалка тоді зайняла 124-у позицію.

    Нагадаємо, в суботу Марта Костюк завоювала свій другий професійний титул в кар'єрі, а в ці вихідні дебютує в складі збірної України в Кубку Федерації.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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