Українка Костюк - наймолодша тенісистка в топ-200 рейтингу WTA з 2008 року
- Сьогодні, 18:24
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Розсилка
Марта Костюк. Фото: БТУ
У понеділок 15-річна тенісистка зайняла 185-у сходинку
За підсумками минулого тижня Марті Костюк вдалося піднятися відразу на 58 позицій в рейтингу WTA.
Тепер особистий рекорд українки в світовій класифікації - 185-е місце.
У віці 15 років і 222 днів Костюк стала наймолодшою тенісисткою в 200 найсильніших рейтингу WTA з 8 вересня 2008 року.
Майже 10 років тому в топ-200 потрапила Мішель Ларчер де Бріту: 15-річна португалка тоді зайняла 124-у позицію.
Нагадаємо, в суботу Марта Костюк завоювала свій другий професійний титул в кар'єрі, а в ці вихідні дебютує в складі збірної України в Кубку Федерації.
Джерело: btu.org.ua