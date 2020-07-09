Українська атлетка Ляхова з друзями добудувала будинок для нужденної сім’ї у Кенії



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Ольга Ляхова з друзями-доброчинцями Фото - Instagram Ольги Ляхової

Наша спортсменка, залишаючись в Африці, продовжує робити добрі справи

Дворазова чемпіонка Європейських ігор, призерка чемпіонату континенту, українська легкоатлетка Ольга Ляхова, а також інші представники команди України з легкої атлетики, які вже чотири місяці не можуть повернутися зі зборів з кенійського Ітена, добудували будинок для кенійської багатодітної сім'ї. Кошти на будівництво вдалося зібрати з допомогою аукціону.

Про це у себе в Instagram розповіла сама спортсменка.

«Ось і закінчився наш благодійний проект у Кенії, дякую велике всім, хто взяв участь і допоміг реалізувати його в життя, - пише Ольга. – Всі разом ми побудували будинок для однієї дуже класної кенійської сім'ї. У цій родині живе зараз четверо дітей і мама. Батька вбили близько трьох місяців тому. Тому для них це дуже непростий час. І я щаслива, що ми знайшли саме цю сім'ю. Впевнена, що вони будуть берегти і доглядати за будинком. Так, вийшов дуже класний будинок і тепер кожен, хто приходить у гості, захоче побудувати такий-же. А це вже успіх.

Вважаю, що не так важко зібрати гроші на благодійність. Найважливіше – правильно їх витратити. На нашому шляху було багато перешкод, але все ж ми це витримали.

Це було десять днів будівництва. Наші хлопці зранку до вечора, кожен день проводили там. Ми щодня після тренування привозили їм їжу, а також допомагали, чим могли. Ще хочеться сказати, що після десяти днів, ми стали як рідні з жителями села Кісуп. І тепер будемо якомога частіше їх відвідувати.

- Так, і на честь закінчення будівництва ми підготували святкову вечерю. Спекли торт, засмажили м'ясо, - сказали нам.

У кенійців є прекрасна традиція – різати торт з піснями, разом з господарем будинку, одним ножем. Це дуже запам'ятовується. Вони їдять м'ясо і торти, тільки по великих святах, наприклад, на Різдво. Мені дуже приємно, що ми створили ще одне свято для них.

Наступної ночі я не могла заснути, згадувала цей день, цих людей, ці радісні обличчя. І я вже хочу скоріше до них приїхати. Одна дівчинка з цієї сім'ї після нашої зустрічі вирішила стати легкоатлеткою. Можливо, виросте майбутня чемпіонка. Добре когось мотивувати».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Ляховая (@lyakhova.olga.800) 7 Лип 2020 р. о 9:44 PDT

Ляхова розраховує нарешті повернутися в Україну у 20-х числах липня. А невдовзі обіцяє презентувати на Youtube любительську документалку про кенійське будівництво.