  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська атлетка Ольга Ляхова вирішила допомогти кенійським дітям

    • Розсилка
    Ольга Ляхова в захваті від кенійських дітей - Українська атлетка Ольга Ляхова вирішила допомогти кенійським дітям
    Ольга Ляхова в захваті від кенійських дітей
    Фото - Instagram Ольги Ляхової

    Знаходячись на кенійській землі, наша спортсменка вирішила бути місцевим жителям корисною

    Дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор з легкоатлетики, українка Ольга Ляхова оголосила аукціон, щоб допомогти кенійським дітям. Нагадаємо, що наша спортсменка знаходиться в кенійському Ітені уже понад два з половиною місяці. Ольга і ще кілька наших атлетів не можуть повернутися додому після закриття авіасполучення між країнами, з того часу, як був введений тотальний карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу.

    «Представляємо разом з Дашею Михайловою (українською атлеткою – прим.) наш проект, допомоги нужденним кенійським сім'ям, - написала Ольга. – Тут ви зможете придбати собі кенійський сувенір або екіпіровку, і тим самим допомогти бідним сім'ям. Також ми будемо вести пряму трансляцію і покажемо вам справжню Кенію. Разом ми зробимо світ кращим!»

    У недавньому інтерв’ю «Главкому» Ольга Ляхова розповідала, що її вразили кенійські діти: «Найбільша моя любов – місцеві діти. Вони постійно радіють, як бачать білих. Завжди махають руками і кричать «How are you?». А коли ти їм відповідаєш «fine», або просто помахаєш у відповідь рукою, то стільки в них радості! І у мене теж посмішка не спадає з обличчя. Кенія для мене – дуже позитивна країна. Вона мене приваблює навіть із суто психологічної точки зору. Після зборів у Кенії ти вчишся цінувати все, що маєш і радіти дрібницям. Я вже тут вчетверте. І точно не в останнє».

     Читайте також: Одягнені – роздягнені: українські атлетки потішили оригінальною естафетою з перевдяганням (відео)
    діти легка атлетика Кенія аукціон Ольга Ляхова Дарина Михайлова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ