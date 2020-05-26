Українська атлетка Ольга Ляхова вирішила допомогти кенійським дітям



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Ольга Ляхова в захваті від кенійських дітей Фото - Instagram Ольги Ляхової

Знаходячись на кенійській землі, наша спортсменка вирішила бути місцевим жителям корисною

Дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор з легкоатлетики, українка Ольга Ляхова оголосила аукціон, щоб допомогти кенійським дітям. Нагадаємо, що наша спортсменка знаходиться в кенійському Ітені уже понад два з половиною місяці. Ольга і ще кілька наших атлетів не можуть повернутися додому після закриття авіасполучення між країнами, з того часу, як був введений тотальний карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу.

«Представляємо разом з Дашею Михайловою (українською атлеткою – прим.) наш проект, допомоги нужденним кенійським сім'ям, - написала Ольга. – Тут ви зможете придбати собі кенійський сувенір або екіпіровку, і тим самим допомогти бідним сім'ям. Також ми будемо вести пряму трансляцію і покажемо вам справжню Кенію. Разом ми зробимо світ кращим!»

У недавньому інтерв’ю «Главкому» Ольга Ляхова розповідала, що її вразили кенійські діти: «Найбільша моя любов – місцеві діти. Вони постійно радіють, як бачать білих. Завжди махають руками і кричать «How are you?». А коли ти їм відповідаєш «fine», або просто помахаєш у відповідь рукою, то стільки в них радості! І у мене теж посмішка не спадає з обличчя. Кенія для мене – дуже позитивна країна. Вона мене приваблює навіть із суто психологічної точки зору. Після зборів у Кенії ти вчишся цінувати все, що маєш і радіти дрібницям. Я вже тут вчетверте. І точно не в останнє».